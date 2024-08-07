日圓新買點 台新金首席經濟學家建議145至150為新區間

日圓匯率及日本利率政策是近日市場矚目焦點，台新金首席經濟學家李鎮宇建議，雖然日圓近日升值，但仍會回貶，145-150兌1美元都會是買點，但日圓仍然會往升值的方向走，年底新的目標價格區間會在140至145為新區間。他也提醒，影響台股或美股的重點，仍在於美國：「主從關係要搞清楚」，投資人不要搞錯狀況。

李鎮宇分析，全球經濟及股市的重點仍是美國，日本是受到美國的牽累，市場動盪是從美國開始，而非從日本動盪起，日本經濟的轉彎或變動都是源於美國，美國仍是世界經濟的火車頭。他也進而分析， Carry trade（套利交易）的發生也是因為美日利差太大，而日本升息之後也促使日本資金因為資金成本升高而回流，

但前提仍是因為美國要降息，更何況日本政府沒有繼續升息的本錢：「日本政府債務太多，持續升息一定成本暴漲！」

套利交易目前會先穩定下來，尤其日本央行出來講話之後，接下來就要等到9月美國聯準會降息之前，屆時一定是風聲鶴唳，日圓最近應會開始回貶，若貶到145，投資人應可進場買進。

至於儘管市場盛傳美國聯準會的利率在9月會降2碼（1碼是0.25個百分點），但李鎮宇仍認為，聯準會降息在9月仍應只會降1碼，雖然美國降息的時間比最適合降息的7月來得晚，但美國9月仍不至於降息2碼。他指出，日本不可能靠自己升息創造升值空間，仍取決於美國的降息，他強調，美國若真降2碼，就意謂投資人要逃命了，從最新公布的經濟指標來看，這種情況不可能發生，因為景氣沒到要崩盤狀況，更何況美國總統候選人川普一定跳起來，政治面不可行。

李鎮宇分析，先前由於市場對美景氣衰退疑慮升溫，避險情緒升溫使套利交易平倉加速日圓快速走升，，但後續日本央行仍將維持較謹慎的立場，並會持續保持與市場溝通的政策不變，今年底再升息可能性有所下降，預期有助減緩日圓後續再次大幅升值的壓力，預估年底區間為140至145。

目前市場對於套利交易平倉是否結束看法分歧，認為已經接近尾聲的投行包含高盛、法興，惟摩根大通、瑞銀等投行則較謹慎，認為套利交易平倉可能仍處於進行式，目前日圓套利交易平倉進程僅減少50%左右。李鎮宇則分析，套利交易快速大量平倉主要來自於日圓短期大幅升值以及避險情緒走升，若後續日本央行仍採謹慎貨幣政策立場，及美國後續經濟數據呈現溫和放緩的情境下，套利交易快速大量平倉的風險將下降。

在台股連續二個交易日大股災當下，台新投顧早在周一大跌近2千點，當天傍晚就有出具報告建議可買進。如今台股連續二天反彈，李鎮宇指出，美股先前是超賣，而且台股具有很強的指標效應，台股不會V型反轉，這只有在重大事件發生才會有，但目前並沒有發生重大事件。

他指出，台股正在重新建立頭部，至於這二天的反彈，主要在於前幾天跌太多，但至於要怎麼打底，打底的時間要多久，李鎮宇認為仍需要觀察。包括能反彈多高、會否再創新高，仍要看之後的基本面，目前看來，8月底輝達財報出來，9月初台灣要舉行半導體展，這些都會是利多消息，至於市場上出現台股跌到12000或15000的論述，李鎮宇認為都太誇張：「投資不是講鬼故事。」