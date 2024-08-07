銀行業收入增長破18年紀錄 安侯建業：今年環境更好

KPMG安侯建業於7日出版「2024臺灣銀行業報告」，針對2023年台灣銀行業的整體經營表現及市場趨勢進行剖析，報告指出，雖然通膨走升迫使央行必須連續升息因應，但升息後促使利差擴大，加上基本面維持溫和增長，對銀行整體營運相對有利。根據央行統計，2023年的存放款利差擴大至1.39%，為2016年最高，對於本國銀行業的利息收益帶來極大的幫助，進而支持整體營運表現亮眼。

依金管會統計顯示，去年銀行業營業收入達3.36兆元，年增長19.6%為2006年以來最佳。其中，利息收入繼2022年增長43%後，2023年再度大增56%，來到1.56兆元，佔整體營收比率由35%升至46%，同時投資利益收入達1.25兆元年增1.1% ，手續費收入則年成長12%達2,500億元。

在利息收入繼續大幅成長的帶動下，本國銀行業的獲利表現相當耀眼。根據金管會統計，銀行業去年稅前盈餘達4,724億元，較前一年大增20%。而營業收入則維持雙位數成長，且費損佔營收比率由86.1%微幅升至86.2%，這代表收入與成本呈現極佳的平衡之下，促使獲利成果豐碩。因此，2023年本國銀行業在相對偏高利率環境內，展現亮眼的營運成績。

KPMG安侯建業金融服務產業主持會計師李逢暉表示，國內經濟經歷了去年相對稍微黯淡的表現後，普遍預估今年會有明顯的經濟成長，經濟成長率有機會來到3%以上。同時，由於今年3月為了壓抑電價調整的預期心理，央行預防性升息半碼，使基準利率進一步升至2%，加上央行認為今年國內不具降息條件。因此，在經濟成長力道提高，利率又維持相對高檔的環境之下，對銀行業的營運是偏向有利的。

此外，李逢暉補充，歐洲已經開始降息，美國聯準會今年內降息的機率也很高，對股債市具有一定正面效益，因此也對銀行的投資收益相當有利。雖然國內不降息的可能性比較高，但整體經濟環境比去年更好，銀行的授信業務成長動能應該也不會太差，利息收益方面依然會是營運動能非常主要的支持，因此2024年國內銀行業的營運前景依然令人期待。