快訊

陳詩媛接機遭酸太高調 王齊麟海巡後反擊「我女友很棒」

子女能不養父母嗎？律師曝「扶養義務」2大關鍵

麥當勞「大麥克買一送一」優惠券拿到沒？使用期限曝 他意外拿到4張變「買四送四」

銀行業收入增長破18年紀錄 安侯建業：今年環境更好

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
KPMG持續樂觀看待銀行業今年表現。本報資料照片
KPMG持續樂觀看待銀行業今年表現。本報資料照片

KPMG安侯建業於7日出版「2024臺灣銀行業報告」，針對2023年台灣銀行業的整體經營表現及市場趨勢進行剖析，報告指出，雖然通膨走升迫使央行必須連續升息因應，但升息後促使利差擴大，加上基本面維持溫和增長，對銀行整體營運相對有利。根據央行統計，2023年的存放款利差擴大至1.39%，為2016年最高，對於本國銀行業的利息收益帶來極大的幫助，進而支持整體營運表現亮眼。

依金管會統計顯示，去年銀行業營業收入達3.36兆元，年增長19.6%為2006年以來最佳。其中，利息收入繼2022年增長43%後，2023年再度大增56%，來到1.56兆元，佔整體營收比率由35%升至46%，同時投資利益收入達1.25兆元年增1.1% ，手續費收入則年成長12%達2,500億元。

在利息收入繼續大幅成長的帶動下，本國銀行業的獲利表現相當耀眼。根據金管會統計，銀行業去年稅前盈餘達4,724億元，較前一年大增20%。而營業收入則維持雙位數成長，且費損佔營收比率由86.1%微幅升至86.2%，這代表收入與成本呈現極佳的平衡之下，促使獲利成果豐碩。因此，2023年本國銀行業在相對偏高利率環境內，展現亮眼的營運成績。

KPMG安侯建業金融服務產業主持會計師李逢暉表示，國內經濟經歷了去年相對稍微黯淡的表現後，普遍預估今年會有明顯的經濟成長，經濟成長率有機會來到3%以上。同時，由於今年3月為了壓抑電價調整的預期心理，央行預防性升息半碼，使基準利率進一步升至2%，加上央行認為今年國內不具降息條件。因此，在經濟成長力道提高，利率又維持相對高檔的環境之下，對銀行業的營運是偏向有利的。

此外，李逢暉補充，歐洲已經開始降息，美國聯準會今年內降息的機率也很高，對股債市具有一定正面效益，因此也對銀行的投資收益相當有利。雖然國內不降息的可能性比較高，但整體經濟環境比去年更好，銀行的授信業務成長動能應該也不會太差，利息收益方面依然會是營運動能非常主要的支持，因此2024年國內銀行業的營運前景依然令人期待。

銀行業 降息

延伸閱讀

10年期美債谷底回升...降息改3碼？達人緊盯1數據：應該不會大幅降息

假設倘若不小心真的「經濟衰退」…投等債、垃圾債會一起下去！美債ETF才既避險又有價差

日圓開盤後走貶 美元轉強、澳幣走升

環長：將整併碳盤查報告

相關新聞

日圓新買點 台新金首席經濟學家建議140至145為新區間

日圓匯率及日本利率政策，成為市場高度矚目焦點，台新金首席經濟學家李鎮宇建議，雖然日圓近日升值，但仍會回貶，新的價格區間會...

銀行業收入增長破18年紀錄 安侯建業：今年環境更好

KPMG安侯建業於7日出版「2024臺灣銀行業報告」，針對2023年台灣銀行業的整體經營表現及市場趨勢進行剖析，報告指出...

全球最大黑天鵝！川普交易下新台幣匯率8月怎麼走？

美國前總統川普指控台灣搶了美國晶片生意，並表達欲收回晶片補助等利空消息，拖累台積電跌破千元關卡，台股指數也狂瀉上千點，川普的「保護費」說法，促使熱錢大舉出走，拖累新台幣匯率下探八年半新低...

滿70歲全退？ 公股金融高層異動將揭曉

賴政府上台已兩個多月，公股金融圈的高層人事異動預計本月中下旬揭曉，據了解，負責督導公股業務的財政部次長阮清華有機會「外放...

台幣盤中重挫…一度貶1.06角 央行坐鎮穩匯

國內股匯持續背道而馳。台股昨（6）日大舉反彈670點，新台幣匯率卻在美元轉強、亞幣走勢全盤皆墨下，盤中重挫1.06角、最...

員工認購新股 可抵押借款

券商跟銀行搶生意。金管會昨（6）日完成修改證券商辦理「款項借貸業務」規定，准許員工、股東認購IPO新股或增資新股時，可拿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。