會計師公會：助企業淨零 面臨長期財務規劃等3挑戰

ESG永續時代來臨，台北市會計師公會理事長傅文芳今天指出，會計師將面臨3大挑戰，包含處理溫室氣體排放噸數等具有衡量不確定性的資訊、永續資訊確信的責任分擔比例問題，以及2050年淨零距今尚有20多年，須為企業制定更長時間的財務規劃。

ESG（環境、社會、公司治理）成為顯學，為因應此趨勢對會計師帶來的挑戰及機會，會計師公會全國聯合會今天舉辦「財經衡平論壇」。

國策顧問、會計師公會全國聯合會理事長黃奕睿致詞時表示，永續不只是台灣的重大議題，也是全世界推動的方向，會計師須將其與自身基本技能、專業判斷和誠信相結合，才能在輔導企業走向永續的過程中，發揮關鍵作用。

與會的金管會證期局會計審計組組長林秀美指出，企業近年如火如荼推動永續，國際間「漂綠」事件以及業者所做的永續相關行為、成效是否有忠實揭露，備受各界關切，金管會近期已發布「金融機構防漂綠參考指引」，也將持續研議、精進防止「漂綠」的措施。

傅文芳則說，會計師將在永續趨勢下面臨3大新挑戰，首先，過往面對的是新台幣、美元等貨幣單位與金額，但未來將面對溫室氣體排放噸數、人力發展資源投入等具有知識性與衡量不確定性的資訊。

第二，會計師平常在幫企業客戶做財務規劃、編制商業計畫書時，時程大多是未來的5年、8年，但在台灣2050年淨零排放的框架下，企業減碳目標將影響財務評估，且2050年距現在還有20多年，會計師要如何為企業進行更長時間、更完善的規劃，值得思考。

除時間尺度的新挑戰，傅文芳表示，接下來財務報表呈現的面向，不僅限於企業本身的營運範疇，而是將涵蓋供應商碳排放足跡等整體價值鏈的永續相關風險，未來在永續資訊確信方面，會計師面臨的責任分擔比例問題，也須與主管機關討論。