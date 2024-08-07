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中元節檔期開跑 一銀攜手量販、外送促刷回饋

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
第一銀行攜手四大量販、兩大外送，中元採買最高享57％回饋。圖/第一銀行提供
第一銀行攜手四大量販、兩大外送，中元採買最高享57％回饋。圖/第一銀行提供

量販年度最大檔中元節檔期開跑，部分銀行在中元節則是年度信用卡使用高峰期，近期積極推出各項回饋促銷活動。

第一銀行信用卡友來說，中元節檔期就是使用高峰，簽帳金額占量販類全年度約20％，其中，全聯及家樂福等大型超市量販檔期，簽帳金額更達其他月的三倍之多。

第一銀行信用卡今年再與量販超市及外送平台合作 ，推出最高57％回饋，全面搶攻普渡商機。

每周六、日持一銀信用卡至全聯福利中心實體店面刷卡或使用PX PAY/全支付綁定一銀卡至全聯消費 ，單筆滿1200元贈360點全聯福利點。

於家樂福、大潤發及愛買三大量販持一銀卡消費，除了特定商品享分期零利率，更能再拿滿額禮，以愛買為例，在會員九折日單筆消費滿2000元，不僅可享有九折回饋（回饋金額以現金抵用券贈送 ），還可再獲得第一銀行加碼的100元現金抵用券 ，相當於普渡採買直接打85折。

不想大包小包，卡友亦可至Uber Eats及foodpanda兩大外送平台隨點即送；即日起，Uber Eats及foodpanda新戶輸入第一銀行卡友專屬優惠序號即享五折優惠（設有最高折抵上限），登錄第一銀行「美食外送」活動搭配「iLEO信用卡」，完成指定任務最高可再享筆筆7％回饋，總回饋率上看57％。

信用卡 全聯 第一銀行

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