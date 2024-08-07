台股斷頭賣壓沒完？券商這「數字」飆近3000億元埋隱憂

據金管會統計，7月底券商承作「不限用途款項借貸」餘額達2913億元，撥款量超乎市場預期；券商圈示警，這象徵散戶借錢買股的「不限用途款項借貸」量大，當台股再度崩跌時，恐成為新一波的斷頭賣壓潮，加重台股跌勢。

所謂「不限用途款項借貸」是指投資人可拿股票、債券、存款等作擔保品抵押給券商借錢，與一般信用交易類似，但資金用途不限買股，也有一個「擔保維持率」。

市場盛傳，這波資金行情帶動股市大漲，是散戶積極與券商借「不限用途」，不限用途款項借貸利率僅2%左右，遠比融資利率6%還低，其中有兩檔股票幾乎借到「滿額」，第一名是鴻海（2317），第二名是台積電（2330）。

這樣會引發甚麼效果？一、當台股下跌，這些被「借滿額」的權值股，會因散戶無法補錢而釀一波斷頭潮，權值股更加重台股跌勢，扮演了「助跌」角色，二、多數散戶借「不限用途」，會抵押A股票借錢，再去買B股票，連環效果賣壓潮更大。

券商直言，「不限用途款項借貸」與「信用交易」是分開計算擔保維持率，過去業界只在乎信用交易維持率，很少提及「不限用途」，但近年這塊業務量飆升、借貸量又集中在單一股票，已對股市產生助漲助跌的效果。

據金管會統計，5日信用交易的整戶擔保維持率是153%。據了解，不限用途款項借貸維持率也約莫落在150%左右的水準。

據了解，券商公會曾向金管會建議，將「不限用途」與「信用交易」的所有融通額應要合計，算一個歸戶的「總擔保維持率」，若總擔保品足夠、不低於130%（一般券商維持率約130%）就不需被斷頭，股票不會被砍在最低點，也不會加重市場賣壓。

例如小王跟券商借不限用途和信用交易，抵押了股債，股票跌、但債券漲，就可撥債券來補擔保品，透過擔保品撥移來避免斷頭。

不過，也有券商認為「不限用途」是否會造成斷頭賣壓潮，需觀察幾個指標，一、擔保品比重，因不限用途可拿股、債、存款作擔保品，若投資人都是拿債券或存款做抵押借錢，較不易有斷頭潮，二、目前不限用途的擔保維持率約150%左右，離130%仍遠，三、各券商會控管整戶風險。