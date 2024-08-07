凱基證券打造國際頂級財管服務 亞太布局完整

凱基證券致力提供客戶全方位財富管理服務，力拼為台灣和亞太地區的投資人提供理財首選方案，不僅領先大中華區金融機構，為臺灣首家與瑞銀集團旗下子公司UBS Partner建立戰略合作夥伴關係，推出「理財規劃系統」，全面升級凱基證券理財規劃及資產配置服務；更成為首家複委託業務可委託國內集保之證券商，充分提升投資人外國資產的安全保障；同時也透過強化亞太財管業務團隊，發揮傲視同業的跨地域投資優勢，持續打造國際頂級財管服務，並以豐富且完整的財富管理商品及專業服務，滿足客戶多元需求。

凱基證券總經理方維昌表示，凱基證券深耕財富管理市場，秉持「不替產品找客戶，是替客戶找產品」理念，滿足不同階層客戶多元化理財需求。此外，凱基證券布局亞太地區多年，在台灣、香港、新加坡、印尼、泰國等地皆設有據點，為提供亞太客戶更卓越的財富管理服務，凱基證券香港於8/1延攬魏志傑先生加入國際財富管理業務團隊，持續擴大亞洲財管市場市佔。凱基證券香港行政總裁黃浩泉指出，此次聘任魏志傑先生將借重其豐富專業的金融經驗，除曾擔任麥肯錫管理顧問，亦曾服務於摩根大通逾15年，擔任亞洲區主管負責督導新加坡及東南亞業務，期能帶領國際財富管理業務團隊，發揮跨區域的交叉合作優勢，提供客戶量身訂製的財務諮詢與解決方案，實踐凱基證券戰略目標。

凱基證券持續提供領先市場的服務及商品，例如為滿足喜愛程式交易的客戶投資需求，領先國內券商同業推出「美股即時行情API串接服務」，讓投資人享受來自美國納斯達克證券交易所的即時市場報價，更有效率執行量化交易策略；而因應ESG相關的投資題材已成為市場重要趨勢，凱基證券亦為台灣首家券商推廣綠色結構型債券及社會責任結構型債券，幫助客戶抓住國際永續投資趨勢。

凱基證券打造以客戶為中心的財富管理服務，卓越表現屢獲肯定，包含今周刊「財富管理評鑑」特優等10項大獎、財訊雜誌「財富管理大獎」最佳財管獎等5大獎項及旺旺中時「金融服務評鑑」樂齡友善獎等3項大獎，凱基證券香港亦奪得信報「顯卓私人財富管理大獎」，為唯一連續三年獲此殊榮之證券公司。凱基證券展現集團ONE KGI的市場競爭力，在乎你的在乎，富足你的人生，將持續以亞洲領先的金融機構目標邁進，成為投資人全方位的金融夥伴。