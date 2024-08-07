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滿70歲全退？ 公股金融高層異動將揭曉

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

賴政府上台已兩個多月，公股金融圈的高層人事異動預計本月中下旬揭曉，據了解，負責督導公股業務的財政部次長阮清華有機會「外放」，兆豐金控董事長雷仲達、合庫金控董事長董瑞斌也都可能換跑道轉至其他公股金控，一銀前總經理、高雄銀行董事長鄭美玲也傳出會回鍋公股行庫當董事長。

消息人士說，阮清華在此次公股行庫高層搬風有可能出任行庫董事長，前提是能否找到高層屬意的次長人選，若阮清華轉戰行庫，目前以擔任台灣金控董事長或赴土銀出任董事長的可能性最高。至於擔任八年台銀董事長呂桔誠若未續任，則可能安排他轉赴高雄中山國際金融管理學院出任院長。

至於土銀董事長，據了解，若不是阮清華出任，則以現任代理董事長、土銀總經理何英明真除升任機率最高。此外，台灣金控總經理魏江霖九月將任滿退休，目前以從台銀副總找內升的可能性較高。

另外，合庫金控董事長董瑞斌也有機會換跑道，出任其他公股金控暨銀行的董事長，外傳兆豐金或第一金都有可能性；第一金控董事長邱月琴續任可能性較高，但也有消息指出，若華南金控暨銀行董事長張雲鵬退休，不排除由邱轉任華南金。

原先府院規畫公股高層人事的腹案，是七十歲以上的全退，但因為各路人馬角力激烈，導致決策高層除了年齡之外，也必須考慮其他因素。去年從合庫金轉任兆豐金董事長雷仲達，也傳出轉任台灣金暨台銀董事長的可能性。至於日前轉赴公股金融圈的台新金前投資長簡展穎，則可能出任公股銀行總經理，或公股金控旗下投信或創投董事長。至於台企銀董事長劉佩真續任的機會也不低。

這次府院高層在政府部會事業機構的布局，經濟部、交通部旗下的國營事業，包括圓山飯店、陽明海運、中華郵政等已陸續「放榜」，財政部轄下八大行庫遲未定案，主因各大公股金控、銀行之間同質性高，牽一髮動全身，各方人馬角力激烈。

兆豐金控 合庫金 董事長

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