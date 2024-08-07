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員工認購新股 可抵押借款

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

券商跟銀行搶生意。金管會昨（6）日完成修改證券商辦理「款項借貸業務」規定，准許員工、股東認購IPO新股或增資新股時，可拿新股當抵押品向券商辦理借款，最快第4季上路，目前有承作款項借貸業務的22家券商全可受惠。

此政策有三大助益，一、擴大證券商業務經營範圍，二、券商可滿足員工或股東有認股的資金需求，增加利息收入，三、券商承銷時可一併解決認股借貸，可讓企業籌資更順暢。

此案是券商公會提議，主要是替承銷企業IPO或SPO時，發現員工或股東認股時有資金需求，卻只能找銀行借錢，因此向金管會爭取放行。

股東 證券商 金管會

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