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國銀前六月獲利 創同期新高

經濟日報／ 記者楊筱筠廖珮君／台北報導

國銀獲利前六月再寫新猷。金管會昨（6）日公布今年6月國銀稅前盈餘468.7億元，累計上半年國銀累計稅前盈餘達2,775.2億元，創歷年同期新高，年增11.8％。若下半年國銀營運動能維持穩健，全年稅前盈餘將有機會挑戰新紀錄。

今年上半年國銀累計稅前盈餘中，獲利以手續費淨收入年增34％最強，持續反映6月股債市況熱絡，帶動國銀財富管理金融商品銷售動能，推升手收的業績。

金管會昨日公布本國銀行營運狀況。如果單看6月表現，國銀主要獲利三支柱中，仍以利息淨收入最高、達515.7億元，投資及其他淨收入居次，為283.7億元，手續費收入為212.7億元。

累計上半年利息淨收入3,013億元為最高、占比破半來到51.5％；投資及其他淨收入則為1,442.5億元、占比24.7％；手續費收入1,390.8億元、占比23.8％。

如果與去年同期比較，今年上半年以手續費淨收入年成長34％動能最強，投資以及其他淨收入年成長13.3％其次，利息淨收入年成長則僅有0.9％。

金管會

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