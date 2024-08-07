國銀企業投資放款急凍 6月僅增加535億元

政經情勢不明，企業投資驚見縮手。金管會昨（6）日公布截至6月底統計，國銀總放款餘額40兆2,388億元，6月單月僅增加535億元，是近一年新低，其中周轉金放款月減1,177億元，企業投資更縮手僅月增8億元，放款動能幾乎「急凍」。

銀行局主秘侯立洋說，6月放款動能急凍，有兩大主因，一，政府6月稅收增加，加速還款，使國銀周轉金放款大減，特別是政府機關放款就大減2,909億元，若與過往放款減少量都集中在稅收季來看，應屬季節性因素；二，6月也有部分公營企業到期還款，導致企業周轉金減少。

國銀6月放款情形

至於企業投資放款是今年來剔除2月過年來最低量，侯立洋坦言，6月企業投資到期還款較多，可能是企業對未來政治經濟狀況不確定性較高所致。

「企業投資放款」是指併購、長期股權和原始創設投資，是中長期資金需求，與「周轉金放款」偏短期實質面需求不同。銀行主管說，一般企業投資放款縮手，與對中長期景氣偏向審慎有關。

該主管說，下半年有美國聯準會利率政策、11月又有美國總統大選，加上中東地緣政治風險等，可能讓企業投資先縮手觀望。金管會昨公布國銀今年6月存、放款數字，呈現「存款持穩、放款縮水」的此消彼漲態勢，侯立洋說，政府6月稅收大增還款，是牽動的主因。



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