新一代利變型保單 來了
瞄準美國有望於9月降息，壽險業陸續拉高宣告利率，促利變型保單買氣升溫。據金管會保險局公布，今年上半年利變型壽險業績略見回溫，新契約保費累計1,404億元，超越2023年全年的五成。為持續「吸客」，包含安聯人壽、台新人壽都推出新一代利變型壽險。
為抑制保單解約潮、提振銷售業績，壽險公司8月持續調高保單宣告利率，台灣人壽8月起美元保障型商品最大調升0.1個百分點，最高宣告利率4.1%，仍為市場上最高水準；富邦人壽大手筆調升美元利變保單的宣告利率共79張，調幅介於0.05至0.1個百分點，調整後，宣告利率最高維持3.9%。
另外，國泰人壽、凱基人壽、台灣人壽、全球人壽、遠雄人壽、第一金人壽、元大人壽與台新人壽等，最高宣告利率達4.05%，南山人壽美元利變商品最高宣告利率也有4%，至於之後是否會有壽險更進一步調升宣告利率，也值得關注。
安聯人壽指出，美元保單目前利率相對較高，在拉高保障及累積資產上，加上利變型保險宣告利率也會適度反應市場利率的漲幅，有機會參與利率調漲。因此推出由滙豐銀行獨賣的美元利變險，保障25年，保單屆滿六年後，可彈性選擇增購保額或改為現金給付。
台新人壽推出利變型美元還本終身保險，最低16歲即可投保，最高承保年齡則是68歲。並提供55、60、65、70歲四個特定年齡，保戶可自由選擇開始領取生存保險金的時間點，之後年年可領回保額12%的生存還本保險金，再搭配2年期及3年期兩種繳費年期，更可依自己人生規劃來選擇。
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