簽單保費 明年衝3,000億

產險公會理事長李松季昨（6）日表示，2024年整體產險業簽單保費將達到2,760億元，明年突破3,000億元不是問題，「3,000億元對產險業是起碼的成績」。

昨日產險公會舉行第九屆第三次會員代表大會，金管會主委彭金隆、保險局長王麗惠、保險局副局長陳清源、保發中心董事長簡仲明都到場出席。

李松季表示，若以國內第一家產險公司台灣產險創立作為第一年1949年至2019年，剛好70年的時間，產險的簽單保費是1,760億元，從2019至2024年底，如順利可望達到超過2,760億元。

李松季指出，產險業花70年時間保費達1,700億元，但從2019至2024年，僅花五年時間，產險業保單收入增加1,000億元，更表示明年產險業整體簽單保費年度可望達3,000億元，「3,000億元對產險業是起碼的成績。」

簡仲明也表示，觀察國際趨勢發展，對產險業確實充滿商機，雖然面對氣候變遷、金融科技發展等變化，但挑戰的另一面即是商機，勉勵產險業可努力多投入研發資源。

產險公會指出，當前努力的課題包含車險部分，除了定期檢視「汽車險公會版商品」條款，未來將持續推動電動車專屬保單。