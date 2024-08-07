玉山、南山 全聯辦捐血活動

為支持醫療用血供應無虞，並鼓勵更多國人一同響應捐血，玉山金控（2884）、南山人壽、全聯福利中心共同攜手舉辦「快樂捐血，讓愛相隨」公益活動，在全台包含台北、新北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、嘉義、台南及高雄等35個捐血點分別展開，合計有4,084位捐血者熱情響應，共募集到5,991袋熱血。

南山人壽董事長尹崇堯表示，今年是南山人壽連續第四年與玉山合作、並首次攜手全聯福利中心一起舉辦捐血活動，希望透過三方資源整合發揮影響力，匯集更多人的熱血和愛心，在緊急時刻發揮關鍵力量，幫助更多需要的人。

除了捐血活動外，也特別感謝玉山銀行長期挹注「南山慈善基金醫療關懷計劃」弱勢醫療補助基金，一同協助經濟弱勢民眾投保微型保險，提供基本意外險及火災不便費用保險保障，撐起風險防護網。

全聯福利中心協理阮秀表示，很開心能參與玉山發起的捐血活動，全聯長期重視ESG，持續以廣大通路的力量傳遞暖心正能量。參與本次捐血活動的民眾除了可獲得全聯禮券之外，捐血後更可到鄰近的全聯福利中心休息補給。相信透過理念相同的企業共同拋磚引玉，鼓勵大家都能一起捲起衣袖捐出熱血，讓這份愛能延綿不絕持續下去。

玉山金控董事長黃男州表示，台灣推動捐血運動至今屆滿50年，在全體國人一同努力與投入之下，台灣的捐血率名列世界前茅，但受到疫情、極端氣候或是少子化等影響，血庫仍時常告急。此次玉山攜手南山與全聯，投入相關資源與人力，期望能讓血庫安全存量可以適度恢復，確保國人醫療所需，幫助更多有需要的人。

玉山金控實踐永續共好理念，持續在公司治理、永續環境方面努力，積極參與各類社會公益和關懷活動，已連續25年舉辦愛心捐血活動，並推動關懷偏鄉及弱勢，包括育幼院關懷活動、反毒教育推廣活動、關懷學童專案、送愛到柬埔寨國際義診活動等。期望發揮金融的正面影響力，結合更多志同道合夥伴的力量，一同邁向永續未來。