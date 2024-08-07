一銀挺舉重好手奧運爭勝

巴黎奧運正如火如荼進行，第一銀行進用之行員、舉重隊好手陳玟卉即將於10日出賽，繼獲得2020東奧銅牌佳績後，將再次為台灣爭取奪牌榮耀；為提高選手氣勢，第一銀行推出「相挺奪金送黃金」黃金存摺抽獎活動，最大獎可得市價逾5萬元的20克黃金，號召國人共同集氣加油。

本次抽獎活動將8月8日訂為「加油日」，凡於加油日單筆申購黃金並存放第一銀行黃金存摺者，即可參與黃金「獲金／銀／銅牌任一獎項─買一送二樂透獎」或「獲其餘名次─買一送一同歡獎」抽獎活動，將抽出三名幸運兒，每名最高可抽中「買10克黃金再送20克黃金」，市價逾5萬元。

第一銀行積極投入資源扶持優秀選手，為鼓勵陳玟卉爭取佳績，除頒發「取得奧運資格激勵獎金2萬元」外，還加碼「奪金激勵獎金」100萬元鼓勵選手為國爭光，日前副總經理蔡淑慧前往國訓中心為選手加油打氣；近年也贊助桌球、柔道及角力等項目，今年預計投入體育預算總額近2,000萬元；為提倡企業內部運動風氣，7月27日於松山家商舉辦「全行員工暨眷屬桌球錦標賽」，由來自全台各地區同仁、退休人員及眷屬總計逾500位共襄盛舉。

值得一提的是，松山家商亦為第一銀行多年建教合作的重點學校，於本年度17、19歲青少年桌球國手選拔賽中表現亮眼，分別囊括各五席席次，將代表台灣參加亞洲青少年及世界青少年錦標賽，顯現扶植基層體育有成，優異成績獲得肯定。

長期深耕並落實ESG的第一銀行，支持台灣體育運動不遺餘力，於2023年已連續五度榮獲「體育推手獎」之「贊助類金質獎」、「長期贊助獎」，並首次獲得「推展類金質獎」等三大獎項，更二度獲得教育部體育署「運動企業認證」殊榮。未來，第一銀行將持續培育優秀的選手與贊助各類體育賽事，秉持「在地經營，在地關懷」理念，協助優秀選手締造耀眼成績，讓台灣再次被世界看見。