國銀6月放款動能急凍、企業投資也縮手 金管會曝原因

政經情勢不明，企業投資驚見縮手。據金管會截至6月底統計，國銀總放款餘額40兆2,388億元，6月單月僅增加535億元，是近一年新低量，其中周轉金放款月減1,177億元，企業投資更縮手僅月增8億元，放款動能幾乎「急凍」。

銀行局主秘侯立洋說，6月放款動能急凍，有兩大主因，一、政府6月稅收增加，加速還款，使國銀周轉金放款大減，特別是政府機關放款就大減了2,909億元，若與過往放款減少量都集中在稅收季來看，應屬季節性因素。二、6月也有部分公營企業到期還款，這也導致了企業周轉金減少。

至於企業投資放款是今年來剔除2月過年來最低量，侯立洋坦言，6月企業投資到期還款較多，可能是企業對未來政治經濟狀況不確定性較高所致。

「企業投資放款」是指併購、長期股權和原始創設投資，是中長期的資金需求，與「周轉金放款」偏短期實質面需求不同。銀行主管說，一般企業投資放款縮手，與對中長期景氣偏向審慎有關。

該主管說，下半年有美國聯準會利率政策、11月又有美國總統大選，加上中東地緣政治風險等，可能讓企業投資先縮手觀望。

金管會公布國銀2024年6月存、放款數字，呈現「存款持穩、放款縮水」的此消彼漲態勢，侯立洋說，政府6月稅收大增還款，是牽動的主因。

以放款對象別來看，國銀6月對政府機關放款驟減2,909億元，對公營企業放款也減少139億元，但對民營企業放款則月增1,495億元，與過去水準相當，這也顯示民營企業資金需求動能仍在。

以資金用途別來看，6月底國銀對周轉金放款餘額20兆2,620億元，月減1,177億元是近一年首見衰退，累計上半年增加9,486億元；6月底企業投資餘額8,615億元，月增8億元，是今年剔除2月過年的最低點，累計上半年增加736億元。

2024年6月底國銀存款餘額達57兆1,471億元，單月增加3,572億元持穩，放款則僅增加535億元到40兆2,388億元，使存放比月減0.35個百分點降到70.41%的今年低點。