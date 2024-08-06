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全球股災巴菲特遭怪罪元凶 股神為何大賣蘋果？3個背後思維有深意

台股波動太劇烈！三商美邦人壽宣布現金增資延期

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
三商美邦人壽大樓。 圖／三商壽提供
三商美邦人壽大樓。 圖／三商壽提供

台股近期上演崩跌走勢，且一舉跌破20,000點大關，內外資上演大逃殺，隨後又大幅反彈。面對劇烈波動，三商美邦人壽（2867）6日晚間公告，因國內證券市場波動劇烈，增資時程將延後，待適當時機擇期訂定後另行公告。

三商壽為了強化資本，使資本適足率（RBC）盡快達標，董事會通過將現增3億股，原先公告發行價格為每股6.8元，若以6日三商壽收盤價6.99元計算，約打97折。

此案在今年7月2日已向金管會申報生效，認股基準日8月5日，原股東及員工股款繳款期間為8月8日到8月14日，特定人股款繳款期間則為8月15日到8月22日，即增資款預計8月底就會到位，但如今卻遇到股市大幅度震盪。

對此，三商壽表示，鑒於近期國際政經情勢動盪，導致國內證券市場波動劇烈，為維護投資人及股東權益並掌握本次現金增資募集完成進度，延後本次現金增資案現金增資股款繳納期間等相關事宜，待適當時機擇期訂定後另行公告。

三商壽今年上半年自結稅後純益達63.2億元，獲利較去年同期增加109.6億元，且連續兩季獲利皆在30億元以上，每股純益（EPS）達到1.24元，淨值比提升至3.34%。自結RBC回升至150%以上，但仍未達標。

三商壽強調，為強化資本已向金管會提出六項改善方案，分別為2024年完成不動產轉列投資用、現金增資3億股、私募負債型特別股、發行次順位債券50億元等4項及2025年完成私募普通股或特別股、私募國內可轉換公司債等2項；所提報之各項資本強化計畫亦持續按計劃努力進行中。

三商壽 增資

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