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國銀6月放款淨增534.79億 動能收斂探1年新低

中央社／ 台北6日電

金管會今天公布，截至今年6月底止，38家本國銀行放款總餘額達新台幣40兆2388億元，相比5月底僅淨增加534.79億元，創近12個月新低，主因政府機關及公營企業6月還款較多所致。

根據金管會統計，截至今年6月底止，38家本國銀行存款水位合計近57兆1471億元，月增3571.56億元，放款總餘額近40兆2388億元，月增534.79億元。因放款動能收斂、存款水位持續攀升，6月底國銀存放比轉下滑至70.41%，月減0.35個百分點。

若從放款用途別觀察，週轉金放款餘額單月大減1177億元，為近12個月首見衰退，企業投資放款單月亦僅略增8億元。國銀6月放款動能主要由購置不動產及動產需求支撐，購置不動產放款月增1499億元、購置動產放款月增204億元。

金管會銀行局主秘侯立洋在例行記者會說明，國銀週轉金放款餘額下滑，主要是政府單位有稅收挹注先還款，及公營企業放款到期還款所致。根據金管會銀行局資料，6月國銀對政府機關放款餘額單月大減2909億元、對公營企業放款餘額單月減少139億元。

至於企業投資放款單月增額亦大幅收斂，侯立洋指出，主要是企業投資到期還款較多，亦反映產業認為未來政經情勢不確定性較高，以致企業投資放款動能下滑。

另一方面，國銀6月存款總額增加3571.56億元，已連9個月正成長，侯立洋分析，主要是出口回升推動企業貨款收入增加，加上海外股利匯回、企業資金調度，及政府基金投資收益匯入，推升國銀存款水位。

金管會今天同步公布，受惠上半年台股暢旺，國銀投資及其他淨收益、手續費淨收益成長顯著，本國銀行今年上半年累計稅前盈餘達2775.2億元，寫歷年同期新高，年增11.8%。

其中，國內總分行（DBU）、海外分行及大陸地區分行獲利全面成長，僅國際金融業務分行（OBU）上半年稅前盈餘246.1億元，年減16.8%。

侯立洋說明，主因美元升息，OBU與DBU及聯行往來資金調度的利息支出增加，加上提列呆帳費用亦增加所致。

金管會

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