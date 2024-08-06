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台股反彈、新台幣匯率照貶不誤 原因是這一項

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
台股指數6日大舉反彈670點，新台幣匯率卻在美元轉強、亞幣走勢全盤皆墨下，盤中重挫1.06角、最低落至32.745元。本報系資料照片
台股指數6日大舉反彈670點，新台幣匯率卻在美元轉強、亞幣走勢全盤皆墨下，盤中重挫1.06角、最低落至32.745元。本報系資料照片

國內股匯持續背道而馳。台股指數6日大舉反彈670點，新台幣匯率卻在美元轉強、亞幣走勢全盤皆墨下，盤中重挫1.06角、最低落至32.745元；不過匯價跌深，反而吸引一票出口商進場拋匯，新台幣匯率貶值金額縮至4.9分，收在32.688元，市場交投超熱絡，一日爆出21.595億美元的成交大量。

市場避險情緒濃厚，中央銀行統計顯示，美元指數今天上漲0.44%，主要亞幣包括日圓、台灣主要貿易對手國貨幣韓元、星元、新台幣與人民幣匯率全數對美元貶值。

央行統計指出，在日圓匯率今天領跌1.25%下，韓元匯率重貶0.54%，星元匯率貶幅0.28%，新台幣匯率貶值0.15%，僅超前人民幣匯率的0.11%。

匯銀主管表示，5日全球鬧股災，台股收盤暴跌逾1,800點、為史上最大跌點，到了今天，台股大舉反彈670點，但因美元指數上漲，主要亞幣齊跌，新台幣匯率也難以避免被「扯後腿」，收盤貶值4.9分。

匯銀主管說，熱錢今天早盤匯出、午後匯入、匯出力道略大於匯入力道，進而導致新台幣匯率盤中一度重貶逾1角；不過午後，出口商與央行全都進場拋匯，限縮新台幣匯率的貶幅。

匯銀主管指出，「老大（指央行）不希望新台幣匯率和其他亞幣走勢落差太大，所以會進場調節、維持匯市的相對穩定」。

展望後市，匯銀主管研判，在全球股市確定持穩前，新台幣匯率都將維持偏弱震盪格局，預估短期內將介於32.5~33元的區間波動。

匯銀主管還說，近期國內外金融市場時常掀起「海波浪」，令全球投資人相當恐慌，市場仍將密切關注美國經濟前景以及重量級企業財報表現。

台幣匯率 新台幣

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