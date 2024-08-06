人才培育成果豐碩 台新人壽連三年摘保險信望愛大獎

台新人壽在快速擴展組織和業務規模之際，其人才培育成果與卓越的經營績效並駕齊驅。日前在現代保險教育事務基金會舉辦的「2024保險信望愛獎」中，台新人壽囊括「最佳通訊處獎(壽險組)」、「最佳專業顧問獎（壽險外勤組）」、「最佳社會貢獻獎」3項大獎及3項優選、共6個獎項榮譽。台新人壽已連續三年獲得「保險信望愛獎」肯定，顯現其選才育才的傑出成果，同時表彰壽險顧問對壽險事業長期的貢獻，成為有志加入壽險業人才的絕佳表率。

繼2022、2023年得獎，今年台新人壽更榮獲「保險信望愛獎」6獎肯定，代表公司堅持以「專業」高標準培育人才的傳承，有著深植人心的影響。此外，在紮實的教育訓練制度之下，台新人壽打造良好的團隊氛圍，鼓勵壽險顧問彼此互助交流，更發揮高度的利他精神，帶給客戶安心保障，成為社會安定的力量。

此次公司類獎項由台新人壽台中誠邑處勇奪「最佳通訊處獎(壽險組)」大獎，處經理殷鄭傑重視團隊和諧融洽，成立以來有七對家人加入，藉由在地公益服務及團隊活動，凝聚全員互信互助的連結，攜手實踐照顧人的使命，更於2023年達成第13個月100%人員定著率的優異表現，該處每月持續落實多元的專業訓練，邀請優秀的業務同儕及管理職分享專業知識與實務心法，全體一起成長茁壯，傳遞保險保障給更多家庭。而榮獲「最佳通訊處獎(壽險組)」優選的台新人壽承德處，處經理張佩基堅持保險保障的初衷與高度紀律，以培育「企業家」的模式，投入豐富的資源訓練，成就多位頂尖的業務經理與壽險顧問，致力傳遞正確的保險保障觀念，獲得客戶高度的信賴支持。

「最佳專業顧問獎(壽險外勤組)」則是由具有會計師及地政士專業背景的南京處資深壽險顧問蔡汶含拿下大獎，以及2023年度台新人壽董事長盃銷售競賽冠軍的承德處資深業務經理黃怡真獲頒優選。其中蔡汶含擁有台大碩士傲人學歷，將學霸努力堅持的特質投注到壽險事業，傳遞保險真善美，是一位理性與感性兼具的壽險顧問；更於疫情期間考取多張國家及專業證照，勤勉學習進修，把提供客戶全面的專業服務放在最重要的位置，是新生代保險從業人員的優異典範。

「最佳社會貢獻獎」，由以音樂藝文長期從事關懷生命教育的永豐處資深壽險顧問游文君拿下大獎，以及長期投入在地志願服務及兒少關懷的台中卓越處業務經理周恩加獲頒優選。獲得大獎的游文君從事公益活動近20年，結合公益與壽險事業的加乘同理能力，以待己之心協助客戶鞏固家庭財務安全；參與視障爵士樂團推廣校園生命教育，並邀請保戶一起透過音樂深耕公益，帶給社會正能量與善循環。

台新人壽獲獎及入圍同仁皆滿載熱情、擁有傳遞保險保障的信念，更秉持保險照顧人的初衷，不斷精進學習，抱持誠信正直態度為客戶提供專業服務，積極參與公益回饋社會。台新人壽重視專業人才育成，深信人才是企業永續發展的重要資源，並積極擴大招募業務菁英，與人才一起實踐保險初衷、成就夢想。