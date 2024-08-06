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華南銀行用心防詐 獲行政院長頒獎表揚

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
華南銀行臨櫃關懷提問防詐有成，獲行政院長卓榮泰頒獎表揚。圖/華南銀行提供
華南銀行臨櫃關懷提問防詐有成，獲行政院長卓榮泰頒獎表揚。圖/華南銀行提供

金管會8月5日舉辦「金融反詐高階論壇」，由行政院院長卓榮泰表揚臨櫃關懷提問成效優異的基層行員。華南銀行（2880）林姓行員當日獲邀出席接受表揚，其主動積極落實臨櫃關懷提問，並機警通報警察機關，有效且快速在第一時間成功攔阻民眾被詐騙款項達1,000餘萬元。

根據內政部警政署統計，華南銀行近三年各分行有效攔阻詐騙成功案件共計648件，總攔阻金額達新台幣4.5億元。其中2023年度成功攔阻詐騙金額約2.7億元，較上年度成長1.5億元（117.80%）。截至今年6月底，華南銀行透過臨櫃關懷提問，成功攔阻金融詐騙案件金額共8,554萬元。

近期華南銀行發生客戶臨櫃提領大額現鈔，行員關懷提問資金用途為購買土地，客戶表示因賣方為規避稅負，故要求以現金交付，分行主管察覺其付款方式似有異常，遂請同仁陪同客戶返家並請其提供買賣契約，進行交易確認。

客戶返家後即表示未有買賣合約，故研判遭受詐騙 ，行員立即聯繫轄區派出所派員至客戶住家協助處理，透過警銀合作，成功逮捕車手，避免民眾損失千萬元現款，成功守護客戶資產。

此案展現華南銀行行員積極關懷提問，主管熱心派員協助，再加上警員機警勸阻防詐，成功攔阻該起詐騙案件，全行上下齊心共同防阻詐騙，警銀公私協力發揮阻詐最大效能。

華南銀行為提升大專院校學生之防詐知能，將會同當地警察機關走入校園舉辦「防詐先鋒 青春不踩雷」防詐宣導活動，以期強化青年學子對金融犯罪手法之認識。

為激勵行員阻詐，針對防詐有功人員給予年度敘獎 ，每月辦理即時獎勵，今年再加碼「多次防制詐騙獎勵」，對防制2次（含）以上人員，依成功防制次數發放不同獎勵，以激勵行員加強攔阻詐騙，並持續加強金融機構間之聯防通報，落實第一道防線，守護客戶資產。

華南銀行 詐騙

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