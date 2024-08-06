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股匯又脫鉤！台股站回2萬大關 新台幣貶值收32.688元

中央社／ 台北6日電
新台幣匯率隨國際盤走弱，今天收盤收32.688元，貶4.9分，台北及元太外匯市場總成交金額21.595億美元。圖／聯合報系資料照
新台幣匯率隨國際盤走弱，今天收盤收32.688元，貶4.9分，台北及元太外匯市場總成交金額21.595億美元。圖／聯合報系資料照

台股經歷昨天股災後，今天展開反攻，成功收復2萬點大關，不過股匯依舊分道揚鑣，新台幣匯率隨國際盤走弱，今天收盤收32.688元，貶4.9分，台北及元太外匯市場總成交金額21.595億美元。

市場憂心美國經濟放緩，美股狂殺，恐慌性賣壓擴散至亞洲股市，5日亞股慘遭血洗，台股也暴跌1807.21點，收在19830.88點，創史上最大跌點及跌幅紀錄。

不過隨著美國科技類股跌勢收斂，台股今天價量齊揚，上演報復性反彈，權值股台積電和聯發科回神，加權指數站回2萬點之上，盤中最高觸及20751.5點，勁揚920.62點，高低震盪逾千點，終場收在20501.02點，上漲670.14點。

新台幣匯率方面，仍跟著國際盤走，以日圓為首的亞幣轉跌，新台幣兌美元一早以32.64元開出後，旋即翻貶且跌勢擴大，盤中最低觸及32.745元、大貶1.06角。

外匯交易員說明，除了亞幣走弱，外資上午偏向匯出，為新台幣貶勢推了一把，但午後外資轉頭匯入，又把匯價拱上32.6元價位，出口商拋匯也相當踴躍，跌幅順勢收斂，終場小貶4.9分，收在32.688元。

外匯交易員直言，近幾個交易日股市震盪非常劇烈，暴跌之後又暴漲，等同回到原點，但至少在台股狂殺之際，沒有看到外資恐慌性出逃、全面匯出的情況；接下來先看股市是否穩定下來，等市場情緒整理完畢，才會有比較清晰的局面。

另外，外匯交易員也說，市場憂慮美國經濟硬著陸，是這波金融市場上沖下洗的原因之一，後續投資人將密切關注美國經濟數據與企業財報表現，本週如超微財報、美國初領失業金人數都是關注重點。

新台幣 美國經濟

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