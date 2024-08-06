6月存款大增3572億 和政府基金獲利了結也有關

金管會公布6月的國銀存放款最新統計，結果顯示，6月存款增加3572億，餘額為57.1兆，放款則小增600萬元，餘額為40.24兆，尤其引人矚目之處在於，政府基金在6月趁台股高點之際，已先行獲利了結，是6月存款大增其中一大主因。

除此之外，6月國銀存款大增3572億的原因，還包括了出口回升使企業的貨款收入增加，以及企業海外股利等資金的匯回。而政府基金在台股獲利了結的投資收益匯入，以及證券交割款的匯入均為重要原因。

而6月放款則出現購置不動產、周轉金放款增加、衰退的明顯對比，包括土建融和購置住宅的不動產放款，增加1499億為增項最多，但企業周轉金則反而減少1177億元，顯示對景氣看法趨緩，另外企業投資的部分僅增加8億，均和景氣看法有關，另外也包括政府單位及公營企業到期還款。