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聯邦銀開第一槍！房市風險升高 下半年房貸承作保守

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
聯邦銀行。聯合報系資料照片／記者胡經周攝影
聯邦銀行。聯合報系資料照片／記者胡經周攝影

聯邦銀（2838）今召開法說會，其中，率先開出銀行第一槍，對下半年房市看法比上半年更保守，主因房價大幅上漲，建商整批房貸大量供案銷售，下半年房貸供給大幅增加，且現在有些大銀行在做房貸調控，風險的確升高，將持續觀望。

會中法人關注今年房貸業務承辦趨勢，聯邦銀主管表示，去年就有了解到今年房貸趨勢，在8月政府新青安專案推出後房貸開始熱絡，因此計畫今年承辦房貸採保守方式，同時考慮資本適足率（BIS）等，而不是隨市場房貸熱絡就大量承做。

聯邦銀主管說明，下半年對房貸看法比上半年更保守，因為房價大幅上漲，建商整批房貸大量供案銷售，在下半年房貸供給大幅增加情況下，對房價看得比上半年更保守，持續觀望，現在有些大銀行在做房貸調控，風險升高。

台股近日重挫，在股債投資方面，聯邦銀主管指出，股票投資長期以台股為主，持股占全行可投資金額41%，因此台股回檔對該行影響有限。至於投資債券，以海外債券為主；美債逾4億多美元，其餘證券化商品及主權債、公債合計不到20億美元。降息趨勢下對美債是正面影響。

聯邦銀主管強調，7月中開始台股大回檔，展現在當月損益表上，股票及債券合計是小幅正數，8月股票亦回檔，但由於債券部位大很多，美債殖利率月初下降大，一消一減之下，期待下半年降息正面影響。

聯邦銀上半年稅後淨利27.3億元，較去年同期增加9.2%；淨收益99.3億元，較去年同期增加8.9％。EPS為0.55元，較去年同期0.53元，EPS增加0.02元，成長3.7％。利息淨收益較去年同期略減6.9%；手續費淨收益持續穩健成長，成長率為6.3％。總存款及總放款平均餘額，分別較去年同期成長6%及5.1%。

台股 房貸

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