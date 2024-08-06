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碳交所「CFA永續證照系列課程」 即日起開放報名

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

由全球權威專業投資人士機構CFA Institute官方簽約授權，臺灣碳權交易所（TCX）及臺灣永續金融與企業影響力協會共同開設的「CFA永續證照系列課程」第一階段，即CFA協會之ESG投資國際證照（Certificate in ESG Investing），即日起正式開放報名。

CFA協會的ESG投資國際證照是國際上最具知名度且認可度最高的永續證照之一，包括高盛、摩根大通、HSBC等頂尖投資機構都要求其員工持有此證照。

根據CFA數據，全球已有超過2.5萬名專業人士取得ESG投資證照，然而，臺灣目前僅有149位持證，亟需擴大永續投資專業人才的培育。

碳交所表示，本課程不僅幫助學員全面瞭解永續發展背景和全球倡議，還深入探討環境、社會和治理因素下的責任投資多樣性、ESG分析評價原理、投資組合建構與管理等重要議題，協助學員瞭解全球最新的永續投資趨勢。

金融機構則可透過培訓永續投資專業人才，充分掌握如何評估ESG風險和機會，部門及跨公司間也能夠有共同語言，吸引更多永續投資，並促進跨業合作。

碳交所說明，相關課程設計兼具理論與實務，邀請知名實務專家及學者以中文全面講解CFA官方的英文教材重點。課後線上輔導更是針對學員準備考試中容易遇到的問題進行加強說明，確保學員能夠成功考取證照。

ESG 高盛

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