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槓桿客受傷慘重！專家：股災+房貸緊縮 房市資金恐卡彈

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧/攝影
房市示意圖。記者朱曼寧/攝影

上半年房市風調雨順，房市資金充沛且股市頻創新高，不過下半年市場風雲變色，投資人面臨身家資產縮水，後面又遇到銀行房貸放款趨於緊縮，專家指出，對於房市來說上半年的資金行情已經產生變化，部分購屋人可能面臨資金卡彈的風險。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，原本預期下半年房市就是看股市看政策，現在股市已經一度出現4千點的修正，加上銀行房貸逐漸吃緊，整體放款環境已經不如上半年寬鬆，加上股市這波修正又急又快，投資人措手不及，可能手上資金多少出現虧損，再加上有些槓桿客受傷慘重，未來觀察是否多些房屋釋出，緩解目前市場供給吃緊的狀況，另外也可以觀察第3季一手市場的銷售狀況當作參考。

這波台股重挫與台股大漲、外資期貨大量放空、日股大跌、美國就業放緩引發衰退疑慮有關，股市從最高點2萬4,416點，1個月不到下修到最低1萬9,662點，8月5日甚至出現台指期跌停的恐慌狀況，融資追繳令齊發，波段融資已出現單日百億以上的砍單，由於跌勢又快又猛，短期投資人資產可能都受到影響，同時也會影響買方信心與資金能力，未來股市走勢仍會是影響下半年房市的重要關鍵。

曾敬德表示，這波不僅是部分購屋人自備款可能受損，銀行房貸趨緊也可能影響房貸成數與利率，銀行可能會更挑客戶放款，或者要爭取到地板價的難度都會增加，建議民眾購屋時應該先確認好房貸條件。

房市 房貸

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