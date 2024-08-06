2024產險簽單保費衝逾2700億 李松季：明年破3千億

產險公會理事長李松季今日表示，2024年整體產險業簽單保費將達到2,760億元，明年突破3,000億元不是問題，「3,000億元對產險業是起碼的成績」。今日產險公會舉行第九屆第三次會員代表大會，金管會主委彭金隆、保險局長王麗惠、保險局副局長陳清源、保發中心董事長簡仲明都到場。

李松季表示，若以國內第一間產險公司台灣產險創立作為第一年1949年至2019年，剛好70年的時間，產險的簽單保費是1,760億元，從2019至2024年底，如果順利可望達到超過2,760億元。

他表示，可以想見，70年時間保費達到1,700億元，但從2019至2024年五年時間，產險業增加1,000億元，更表示明年產險業整體簽單保費收入可望達到3,000億元，3,000億元對產險業是起碼的成績。

產險公會6日舉行會員代表大會，並強調當前努力的課題。車險部分，除了定期檢視「汽車險公會版商品」條款，未來將持續推動電動車專屬保單；火險業務，將持續推動住宅火險保單電子化作業及其相關配套措施、推動政策性住宅地震保險，進而提高投保率及續保率。

意外險業務，配合政府推動資安政策，以及因應企業對資安保險之需求，本會資安險專案小組將依照計畫執行相關工作事項，持續推動資安保險。

針對資安險，保發中心董事長簡仲明也提到，目前針對資安險的投保比例不高，或許是企業內部已有防護措施，但客戶的個資也需要保障，或許是產險業可以多著墨的部分。