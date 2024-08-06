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產險公會李松季：業界簽單保費 盼明年破3千億新高

中央社／ 台北6日電

今年上半年全體產險業簽單保費收入達新台幣1381.73億元，年增11.32%。產險公會理事長李松季今天表示，今年若順利，全年簽單保費有望達2760億元，希望明年簽單保費能突破3000億元。

產險公會今天上午舉行第9屆第3次會員代表大會，金管會主委彭金隆、金管會保險局長王麗惠及金管會保險局副局長陳清源、保發中心董事長簡仲明及壽險公會秘書長林金樹均受邀出席。

李松季致詞時表示，若以1949年視為產險業首年，到了2019年剛好經歷70年，當年度整體產險業簽單保費已來到1760億元水準，今年若順利，全年簽單保費有可能達2760億元，換言之，產險業花了70年時間，讓年度簽單保費來到1760億元水準，但過了5年後，年度簽單保費已再往上拉高1000億元。

李松季笑說，今年是他任期的第5年，明年此時他就下課了，他希望交棒給下一任理事長的禮物是，明年產險業簽單保費收入能超過3000億元。

近年產險業簽單保費收入突飛猛進，李松季形容是天時、地利、人和3大因素到位，他說，近年因疫情等因素影響，車輛銷售數不斷成長，在科技業蓬勃發展下，風力發電廠也一座一座地蓋，另保險意識提升，亦帶動整體保額不斷增加，所謂地利就是受惠台灣經濟發展，產險業同步有發展。

天時方面，李松季提到，因極端氣候變化，國際再保人重新思考保險承保條件及費率適足性，再保費率對產險費率產生約制力量；至於人和則是透過公會及業界努力，達到與主管機關間、與社會大眾間及與同業間的互信，在互相信賴基礎上回歸安全與保險原理原則。

李松季說，從產險公會自律監控委員會罰款來看，和往年相比，業界自律已有明顯改善。

簡仲明致詞時表示，觀察國際趨勢發展，對產險業確實充滿商機，雖然面對氣候變遷、金融科技發展等變化，但挑戰的另一面即是商機，他勉勵產險業可多投入研發資源，他亦看好產險業對比壽險業規模比重有機會調整，做大產險業。

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