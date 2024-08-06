日圓升太兇確定告別甜甜價 瑞銀：2025年底升至130日圓

瑞銀投資銀6日宣布，上調2024年底日圓兌美元升至145日圓兌1美元、2025年底預測從原先140日圓大幅升至130日圓，指出美元日圓套息交易的退出才剛剛開始，但在短期內，該貨幣組合可能在夏季盤整，之後再次走低。下一個重大事件是美聯儲在9月開始降息。

美元日圓套息交易的退出規模會有多大？日本的基本平衡（經常帳戶+外國直接投資淨額+股票資金流）一直非常穩定，債券資金流在過去一年中從購買外國資產轉向出售外國資產。因此，沒有其他因素能解釋與公允價值基本面指標的巨大偏離，這也說明瞭在風險偏好受到重大衝擊（迫使投資者去槓杆）或利差開始縮小時，套息交易面臨的巨大退出風險。

在匯率和 GDP 預測調整的同時，日本股票策略分析師下調了股指目標價位。目前預計2024年底TOPIX將達2,800（原為3,000），2025年底為3,000（原為3,200）。我們目前預計日經225指數在2024年底為39,000（原為42,000），2025年底為41,000（原為44,000）。

瑞銀經濟團隊目前預計日本央行將在 10 月將政策利率上調至 0.5%。之後，預計12 月和 1 月日本央行將按兵不動，以確保 2025 年的薪資談判將在春季談判中再次實現薪資高增長，隨後在 3 月將政策利率上調至 0.75%，6月上調至1.0%。與市場定價和其他日本央行觀察人士相比，我們新的政策利率上調預測依然更高、更快（偏鷹派）。我們目前預計終期利率為1.0%，1%的實際 GDP 增長較難實現。

外匯策略分析師指出，儘管與大多數其他G10經濟體相比，日本央行的加息步伐仍比較緩慢，但對於日本央行來說，在數十年抗通縮失敗後，進入這一新模式仍是政策基調的巨變。在此背景下，同時考慮到瑞銀經濟團隊預計日本央行將於10月加息25個基點，2025年再升息2次，將年末美元兌日圓匯率預測從160日圓調至145日圓，並將2025年底的預測從140日圓調至130日圓。