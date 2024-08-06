經濟部長郭智輝信心喊話：下半年生產及出口仍成長

經濟部部長郭智輝6日表示，台灣產業出口連續8個月正成長，儘管外在國際政經情勢仍存在一些不確定因素，但國際經濟景氣大抵維持穩定復甦走勢，有利挹注我國生產及出口動能，下半年仍可望持續成長。

郭智輝今天陪同行政院院長卓榮泰視察工研院，他肯定工研院的創新研發走向民間，非常「接地氣」，很快可以轉向服務產業，針對AI的發展，他更允諾將加碼工研院預算，讓工研院能協助台灣將AI應用普及到中小微企業。

郭智輝強調，全球經濟維持穩定成長態勢，根據國際預測機構 S&P Global 於7月15日預測，今年全球經濟成長率為2.7%；台灣產業能量則非常強，預測今年全年 GDP 成長3.91%，6月出口連續8個月正成長，出口動能逐漸回溫，國內優勢產業為電子零組件業、電腦電子產品及光學製品業，例如電子零組件業出口額年增23.05%，電腦電子產品及光學製品業生產指數136.64，續創歷年單月新高，年增36.07%。下半年出口動能能，將持續增溫。

他說，主要國家政策利率走向、美中經貿角力、地緣政治衝突例如中東情勢等，雖仍存在不確定因素，但至今國際經濟景氣大抵維持穩定復甦，有利挹注我國生產及出口動能，下半年可望續成長。

被問及股市連續大跌的看法，郭智輝說，他不是金管會主委，對股市也沒有研究，因此不方便對股市進行評論。