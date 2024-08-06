彭金隆：產壽險規模失衡尚有發展空間 期許拚創新

產險公會今天舉行會員大會，金管會主委彭金隆指出，台灣產險市場和壽險市場規模長期失衡，產險業規模應不止於此、還有很大發展空間，他期許產險業未來多著墨綠色保險、發展保險科技創新並推廣普惠金融。

產險公會今天上午舉行第9屆第3次會員代表大會，此亦為彭金隆、新任金管會保險局長王麗惠及新任金管會保險局副局長陳清源上任後，首次參與產險公會會員大會。

彭金隆表示，未來金管會施政主軸是安全與發展並進，創造新金融市場，安全與發展如同開車的煞車與油門，若要前進，最重要還是煞車須穩健，並讓煞車與油門互相搭配，未來以安全為基礎，金管會將全力發展市場。

彭金隆指出，台灣產險及壽險市場間長期規模失衡，與其他國家相比，台灣產險業與壽險業規模算非常不對稱，顯示台灣產險業尚有很大發展空間，「至少應該不止於此」。

他認為，產險業未來可思考拓展新市場，舉例而言，除了法定強制規定外，台灣有太多人民財產並沒有接受財產保險服務，還有很大發展空間待業界努力。彭金隆也允諾，只要業界落實安全管控措施、業界有高度自律，金管會可大幅開放，保險局將全力支持發展。

彭金隆並給予產險業3大期勉，首先是配合國家政策與趨勢，希望產險業未來多著墨綠色保險，綠色保險有3大層次，除了綠色保險商品外，還有綠色營運模式及綠色思維，希望產險業藉此協助台灣企業及社會轉型、鼓勵民眾過綠色生活。

其次是發展保險科技創新，彭金隆說，面對少子化趨勢，產險業招募人才時應已漸感受壓力，金融保險業受高度監理，外界競爭少，導致業界多以同業競爭模式作為參考，若同業都用傳統作法，會導致彼此失去戒心，但實際上客戶不僅和產險業往來，還和其他很多非高度監管的行業往來，其餘產業已在科技應用突飛猛進，產險業也應多著墨創新，而非故步自封。

他提到，產險業行業特性是營運週期短、容錯空間大，不像壽險長期契約，一旦做錯後續成本很高，在各國保險科技應用上，產險也通常為第一個試驗場，因產險多為1年期或短期險，失敗影響有限，創新發展可能性很高。

彭金隆進一步指出，金管會未來將大幅開放業務試辦範圍，若業界認為金管會很多規定綁手綁腳、有其他方法可做得更好，歡迎業界申請業務試辦，金管會將大幅鼓勵科技創新。

彭金隆對產險業第3個期勉是希望落實普惠金融，他指出，落實普惠金融不止於微型保險，市場有許多新興需求，產險業應更具前瞻性，例如未來進入超高齡化社會後，面臨到的生活環境與風險不同，產險業是否能往前看、提供更完整服務面向，是發展普惠金融關鍵，亦可掌握新興商機。

彭金隆說，產險業是充滿創新與機會的產業，營運週期短、復原期快，對市場適應能力強，均為產險業優勢，雖然產險業規模不如壽險業，但彈性及韌性相對更強，有能力嘗試創新，盼共同努力讓產險業做得更大，提供更多好的風險管理產品、服務更多人民，創造利潤、造福股東及員工，並回饋社會。