凱基證券攜手中華郵政共構金融生態圈 開戶抽超商禮券

凱基證券宣布與中華郵政合作推出跨機構開戶及綁定證券投資功能服務，聯手共構金融生態圈，提供客戶更優質的數位體驗。即日起至12月31日前推出「一站雙開」活動，開立中華郵政數位存款帳戶並勾選綁定證券投資功能，即可連動開立凱基證券帳戶，完成約定以中華郵政數位存款帳戶為出入金帳戶，即享凱基證券下單手續費優惠，再享月月抽7-11數位商品禮券3,000元。

凱基證券經紀暨財富管理通路處主管孫成保表示，很多民眾人生第一個開立的存款帳戶是郵政帳戶，而這次金融生態園合作，則希望幫助使用郵政數存帳戶的投資人簡單方便開立證券帳戶，輕鬆踏出投資理財第一步。例如，定期定額購買股票或ETF是最多投資新手的理財首選，凱基證券提供業界最多的投資標的，並且只要百元即可進行台股定期定額扣款、扣款日期天天可選，以及客戶有感的手續費均一價，讓投資人依自已的財務狀況無痛投資、輕鬆存股。

此外，凱基證券「隨身e策略」APP提供的「模擬交易」功能，讓投資新手先熟悉股票交易規則及練習平台操作，未來進入市場能得心應手；而初入股市若不知道如何挑選標的，凱基證券結合法人級投顧團隊與LINE官方帳號「凱基證券樂活投資人」建立「贏家選股」專區，開立凱基證券戶後加入凱基投顧會員，每天可以一鍵取得推薦個股。針對有經驗投資人，凱基投顧投資理財節目「凱基股股漲」每周一至五提供最貼近投資人的專業分析服務，簡單易懂的方式引導投資人掌握市場脈動與投資契機，全方位協助投資人邁向富足人生。

凱基證券表示，這次攜手合作，客戶開立中華郵政數位存款帳戶時，選擇綁定證券投資功能，即可享免上傳證件、免重覆填寫資料，快速完成凱基證券證券戶申辦及綁定郵政數存帳號為出入金帳戶，讓客戶體驗一站雙開的便捷服務。