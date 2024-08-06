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大幅開放產險業試辦範疇 彭金隆：3大發展重點

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
金管會主委彭金隆6日出席產險公會會員大會。記者齊瑞甄攝影
金管會主委彭金隆6日出席產險公會會員大會。記者齊瑞甄攝影

金管會主委彭金隆6日表示，近日金融市場不安定，產險業在社會上扮演重要角色，他上任後首次出席產險公會會員代表大會，彭金隆致詞時表示，過去幾年防疫險，對於安定社會產生的效果大家有目共睹，未來施政主軸將以安全和發展並進，強調會大幅開放產險業的試辦範疇，建議有三大發展重點。

彭金隆說，發展與安全兩者並不相互抵觸，長期以來台灣產險市場和壽險市場發展規模失衡，他認為產險業仍有很大發展空間，還有太多人民財產沒有接受保險服務，有待產險業者努力。

彭金隆說，有三大重點，一、未來在綠色保險可有更多著墨，這是整個國家政策跟趨勢，產險可以扮演重要角色，除了綠色保險商品，還有綠色的營運模式，經營模式朝向綠色永續，他舉例，像是住宅火險電子化就是一項，最高層次是綠色思維。

第二是，針對金融科技的創新，特別是保險科技的創新，面對未來科技的挑戰，因應少子化趨勢，人力越來越少，彭金隆說，所有高度監理的行業都是因為過去受到法律保護，因此外界競爭少，多以同業競爭模式作為參考，但是客戶接觸到是各式各樣服務，產險業在這一塊仍故步自封。

彭金隆說，未來會大幅開放產險的試辦範疇，如果業者認為法規綁手綁腳，有更好的方法，歡迎提出試辦作法，金管會會大幅提高試辦範圍，鼓勵創新，除了政策上的支持，產險業也非常適合試辦，「因為產險保單營運週期短、險種可以控制範圍、容錯空間大，不如壽險業長期契約，做下去萬一不對後續成本高。」

他認為，各國的保險科技利用上，產險都是第一個試驗場。因為成功失敗影響有限、容錯空間大，創新發展可能性高。產險業要轉型，除了傳統業務要做好，未來要因應很多發展趨勢。金管會要新成立「金融科技創新發展處」，專門鼓勵創新，金管會未來除了監督、管理、檢查以外，還要新增強化市場發展與科技創新。

三、普惠金融，彭金隆說，除了微型保險，還涵蓋各種層面，例如過去不存在的需求像電動車增加，車險保單、理賠是否能跟上？另外，高齡化社會面臨的生活風險不同，希望也得跟上，產險業有更大商機和創新，雖然產險業規模不如壽險大，但彈性跟韌性則較大。

微型保險 產險 金管會

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