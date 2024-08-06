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碳交所聯手 CFA 協會引進 ESG 投資國際證照課程 開啟永續金融新時代

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

由全球權威專業投資人士機構CFA Institute官方簽約授權，臺灣碳權交易所（TCX）及臺灣永續金融與企業影響力協會共同開設的「CFA永續證照系列課程」第一階段，即CFA協會之ESG投資國際證照（Certificate in ESG Investing），即日起正式開放報名。

CFA協會的ESG投資國際證照是國際上最具知名度且認可度最高的永續證照之一，包括高盛、摩根大通、HSBC等頂尖投資機構都要求其員工持有此證照。根據CFA數據，全球已有超過2.5萬名專業人士取得ESG投資證照，然而，台灣目前僅有149位持證，亟需擴大永續投資專業人才的培育。

該課程不僅幫助學員全面瞭解永續發展背景和全球倡議，還深入探討環境、社會和治理因素下的責任投資多樣性、ESG分析評價原理、投資組合建構與管理等重要議題，協助學員瞭解全球最新的永續投資趨勢。金融機構則可透過培訓永續投資專業人才，充分掌握如何評估ESG風險和機會，部門及跨公司之間也能夠有共同語言，吸引更多永續投資，並促進跨業合作。

我們的課程設計兼具理論與實務，邀請知名實務專家及學者以中文全面講解CFA官方的英文教材重點。課後線上輔導更是針對學員準備考試中容易遇到的問題進行加強說明，確保學員能夠成功考取證照。

報名該課程的學員將享有四天密集性課程的學習體驗，且報名即含證照考試註冊，協助學員掌握全球最新的永續金融知識及最權威的永續證照。這不僅是一次學習的機會，更是成為台灣永續金融領域專業人才的重要一步。報名網址: https://www.tcx.com.tw/learn/studio/list?type=cfa

ESG 高盛

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