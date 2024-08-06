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一銀挺舉重好手行員陳玟卉挺進巴奧 放送新優惠集氣

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
第一銀行舉重隊好手陳玟卉（右）將於台灣時間8月10日出賽，副總經理蔡淑慧（中）日前往國訓中心為選手加油打氣，預祝奪得佳績。圖/第一銀行提供
第一銀行舉重隊好手陳玟卉（右）將於台灣時間8月10日出賽，副總經理蔡淑慧（中）日前往國訓中心為選手加油打氣，預祝奪得佳績。圖/第一銀行提供

巴黎奧運正如火如荼進行，第一銀行行員、舉重隊好手陳玟卉即將於台灣時間8月10日出賽，繼獲得2020東奧銅牌佳績後，再次為台灣爭取奪牌榮耀。為提高選手氣勢，第一銀行推出「相挺奪金送黃金」黃金存摺抽獎活動，最大獎可得市價逾5萬元的20克黃金，號召國人共同集氣加油。

一銀指出，本次抽獎活動將8月8日訂為「加油日」，凡於加油日單筆申購黃金並存放一銀黃金存摺者，即可參與黃金「獲金/銀/銅牌任一獎項－買1送2樂透獎」或「獲其餘名次－買1送1同歡獎」抽獎活動，將抽出3名幸運兒，每名最高可抽中「買10克黃金再送20克黃金」，市價逾5萬元。

一銀投入資源扶持優秀選手，為鼓勵陳玟卉爭取佳績，除了頒發「取得奧運資格激勵獎金2萬元」外，還加碼「奪金激勵獎金」100萬元鼓勵選手為國爭光。日前副總經理蔡淑慧前往國訓中心為選手加油打氣；近年除了舉重外，也贊助桌球、柔道及角力等項目，今年預計投入體育預算總額近2000萬元；為提倡企業內部運動風氣，7月27日於松山家商舉辦「全行員工暨眷屬桌球錦標賽」，由來自全台各地區同仁、退休人員及眷屬總計逾500位共襄盛舉。

松山家商亦為第一銀行多年建教合作的重點學校，於本年度17、19歲青少年桌球國手選拔賽中表現亮眼，分別囊括各5席席次，將代表台灣參加亞洲青少年及世界青少年錦標賽。

一銀在2023年已連續五度獲「體育推手獎」之「贊助類金質獎」、「長期贊助獎」，並首次獲得「推展類金質獎」等三大獎項，更二度獲教育部體育署「運動企業認證」殊榮，一銀表示未來也將持續培育優秀的選手與贊助各類體育賽事。

第一銀行 體育

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