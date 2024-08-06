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市場雜音多 法人建議：透過「1法寶」打造資產防護網

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

市場近期雜音較多，中東戰爭、日元升值、美近期公布之科技股財報表現不佳、美國總經數據同步走軟等利空事件交疊，使得全球主要股市近一周出現超過2%以上的跌幅。法人建議，透過「組合平衡型基金」，打造資產防護網。

此外，美國7月就業數據意外疲軟，促使美系券商紛紛調整美國利率展望，對聯準會（Fed）9月降息2碼的預期大幅升溫，且預期Fed將更積極降息，年底前降息幅度達到4碼。

根據FedWatch工具，聯邦基金期貨投資人預測，Fed 9月降息機率達100%，並將在11月及12月各降息一次。面對目前金融市場的波動和降息預期之下，建議透過組合平衡型基金配置，順勢市場布局。

日盛目標收益組合基金研究團隊指出，美國總統大選所造成的政策轉向的預期將會持續造成產業及區域輪動，同時引發風險趨避及避險心態提升。目前大多數經濟數據指向支持軟著陸的經濟預期。短期來看，股市對利多反應已出現鈍化跡象，例如聯準會拋出9月降息選項、偏弱的就業及CPI，以及優於預期的企業財報後，利多卻無法激勵股市，因而震盪及修正整理期間難免。

日盛目標收益組合基金研究團隊表示，惟中期來看，美國及全球經濟仍保有韌性，企業實質成長及獲利，等待美國選舉不確定性及央行降息落地，可望紓解產業的壓力。

在資產方面，寬鬆的金融環境和產業復甦有利於非投等債表現，可關注高殖利率的非投資等級債券；股票市場方面，關注美國股票市場，因與大多數海外市場相比，美國享有相對強勁的利潤和銷售成長；繼美國之後，台日韓等科技產業鏈持續受惠科技成長周期的利多，亦可同步留意。

Fed 美國 降息

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