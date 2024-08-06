群益證攜手台鋼Wing Stars啦啦隊女神一粒 推聯名開戶禮

群益金鼎證券近期活動連發，除了邀請台鋼雄鷹總教練洪一中拍攝形象影片外，現在更宣布台鋼啦啦隊「Wing Stars」成員一粒擔任群益金鼎證券代言人，配合群益證開戶活動「投資全壘打」推出專屬應援短片及聯名開戶禮，為證券市場注入全新活力，即日起只要新開群益證券戶，不須交易，即可獲得「一粒聯名撲克牌」或「探奇絨毛按摩槌」二選一，數量有限，送完為止。

群益金鼎證券總經理李文柱表示，群益今年度不斷突破，從贊助台鋼雄鷹棒球隊、與台鋼總教練洪一中合作形象影片到本次邀請「Wing Stars」成員一粒作為品牌代言人，目的都在於為群益注入新活力，為品牌帶來新氣象。

應援不侷限於球場，一粒與群益合作影片中，活力滿滿大跳群益專屬-荷包應援曲，影片活潑可愛，一曝光即造成粉絲轟動！群益證吉祥物老鷹「探奇」也化身實體玩偶與肩頸按摩槌，和一粒共同拍攝宣傳影片，一起為群益客戶荷包應援，場場投資全壘打。

群益證這次好禮共有四種，「一粒聯名撲克牌」、「一粒聯名悠遊卡」將呈現十幾種一粒不同樣貌，誠意滿滿。同時影片中一粒的應援道具「探奇絨毛玩偶」、「探奇絨毛按摩槌」，也列入活動禮品，數量有限，送完為止。

如想拿到聯名好禮，即日起只要新開群益證券戶，不須交易，即可獲得「一粒聯名撲克牌」或「探奇絨毛按摩槌」二選一。開戶完成後，單月交易金額達100萬，即可獲得「一粒聯名悠遊卡」、「探奇絨毛玩偶」、「一粒聯名撲克牌」或「探奇絨毛按摩槌」四選一（達200萬則可選二，以此類推）。若已經是群益的客戶也有機會，只要達成指定條件，也能獲得好禮。

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