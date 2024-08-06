聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣人壽、中信產險 榮獲8大獎

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
台灣人壽暨中信產險榮獲二○二四保險信望愛四大獎、四優選，商品服務及保險專業屢獲肯定。圖／台灣人壽提供
台灣人壽暨中信產險榮獲二○二四保險信望愛四大獎、四優選，商品服務及保險專業屢獲肯定。圖／台灣人壽提供

中信金控子公司台灣人壽今年勇奪二○二四保險信望愛獎「最佳保險專業」、「最佳商品創意」、「最佳通路策略」、「最佳社會責任」、「最佳通訊處」及「最佳專業顧問」共三大獎與三優選，旗下子公司中信產險也摘下「最佳通訊處獎」大獎及「最佳社會責任」優選，共抱回八大獎，在厚實人才賦能、創新商品服務、全齡金融教育備受肯定。

台灣人壽代理總經理謝壯堃昨天帶隊出席領獎，領獎時吉祥物台灣阿龍擔任啦啦隊隊長，一起應援讚聲，超萌造勢風靡全場，展現台灣人壽的戰力與活力，鼓舞所有台壽人勇敢挑戰成就無極限。謝壯堃感謝評審團肯定，並指出這份榮耀將是台灣人壽持續前進、卓越客戶體驗的動力。

台灣人壽視人才發展為永續資本，透過多元數位學習管道，量身打造跨世代梯隊，並助攻保險顧問提升專業賦能，展現優質競爭力，因此拿下「最佳保險專業」大獎。此外，由於不斷創新數位金融科技，運用自動化工具、智能ＡＩ輔助，虛實整合多元通路滿足各年齡層保障需求，因此勇奪「最佳通路策略」大獎。

台灣人壽持續創新商品，推出業界首創「長照險＋十三項特定傷病＋預防醫學」終身健康險，不僅擴大保障範圍，導入外溢機制和身故退還保費設計，契合保戶需求並促進全民健康，榮獲「最佳商品創意」優選。在企業社會責任面向，台壽以連續十二年舉辦「祖孫三代健走」，以家庭團聚日號召全齡健康自主管理，贏得「最佳社會責任」優選。

中信金控 保險 台灣人壽

延伸閱讀

連動日本股市三檔ETF…00954、00955、00956！ 專家：這檔像極了0056

包下台中洲際邀1.2萬名孩童看棒球 今球星周思齊、小黑助陣

中職／天天系列操壞太多投手 樂天砍掉重練意外嘗甜頭

最牛一輪／神盾看旺 中信43鍍金

相關新聞

購屋門檻又變高！下半年進場買房要小心貸款成數恐不足

銀行審貸變嚴苛，購屋門檻又變高了！房地產專家提醒，下半年準備進場購屋的民眾，除了可能會有貸款成數不足的問題，而須籌措更多...

國泰世華上半年阻詐逾2,000件 守護民眾12.4億元資產

國泰世華銀行（2882）防堵詐騙不遺餘力，繼去年成功阻詐逾1,800件居同業之冠後，今年累計至6月底，全行已攔阻逾2,0...

最慘7月！外資淨匯出57億美元終結連八紅 8月恐難樂觀

金管會公布，7月外資淨匯出57.02億美元，是史上同期淨匯出最大量，約折合新台幣1,872億元（以7月底台幣對美元收盤價...

影／卓揆展打詐決心：讓騙人被抓、騙到手的沒錢可花

行政院長卓榮泰今天出席「金融反詐高階論壇」，表示針對猖獗的詐騙會繼續努力，斷其金流，「打詐絕不是越打越多，而是不打更多。...

台股為何崩跌、要救市嗎？ 金管會主委QA 一次釋疑

台股從前波收盤高點24390點至今已大跌18.7%，幾乎逼近了空頭定義的20%，也跌破了賴政府就任前一天的21258點，...

要不要救市？金管會看擔保維持率 跌破這價位就可能出手

台股5日大跌1807點、跌破兩萬大關，市場關注金管會是否祭出救市措施，證期局長張振山說，以前波介入股市的市場指標數字來看...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。