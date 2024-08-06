台灣人壽、中信產險 榮獲8大獎

中信金控子公司台灣人壽今年勇奪二○二四保險信望愛獎「最佳保險專業」、「最佳商品創意」、「最佳通路策略」、「最佳社會責任」、「最佳通訊處」及「最佳專業顧問」共三大獎與三優選，旗下子公司中信產險也摘下「最佳通訊處獎」大獎及「最佳社會責任」優選，共抱回八大獎，在厚實人才賦能、創新商品服務、全齡金融教育備受肯定。

台灣人壽代理總經理謝壯堃昨天帶隊出席領獎，領獎時吉祥物台灣阿龍擔任啦啦隊隊長，一起應援讚聲，超萌造勢風靡全場，展現台灣人壽的戰力與活力，鼓舞所有台壽人勇敢挑戰成就無極限。謝壯堃感謝評審團肯定，並指出這份榮耀將是台灣人壽持續前進、卓越客戶體驗的動力。

台灣人壽視人才發展為永續資本，透過多元數位學習管道，量身打造跨世代梯隊，並助攻保險顧問提升專業賦能，展現優質競爭力，因此拿下「最佳保險專業」大獎。此外，由於不斷創新數位金融科技，運用自動化工具、智能ＡＩ輔助，虛實整合多元通路滿足各年齡層保障需求，因此勇奪「最佳通路策略」大獎。

台灣人壽持續創新商品，推出業界首創「長照險＋十三項特定傷病＋預防醫學」終身健康險，不僅擴大保障範圍，導入外溢機制和身故退還保費設計，契合保戶需求並促進全民健康，榮獲「最佳商品創意」優選。在企業社會責任面向，台壽以連續十二年舉辦「祖孫三代健走」，以家庭團聚日號召全齡健康自主管理，贏得「最佳社會責任」優選。