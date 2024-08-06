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壽險保費 連5月入不敷出

聯合報／ 記者陳美君／台北報導

保費收入回升速度追不上保險解約風潮，今年上半年壽險業持續陷入保費「入不敷出」窘境。保發中心最新統計，六月壽險業保費收入一九五二億元為五個月新高，保險給付二二六二億元則是四個月低點，保險給付仍大於保費收入、呈現金淨流出三一○億元，但流出規模降至四個月最低水準。今年上半年，壽險保費收入累計一兆一三四二億元，低於保險給付一兆三七二八億元，累計六個月來，現金淨流出規模擴大至二三八六億元。

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