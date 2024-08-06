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7月外匯存底減 被印度超車

聯合報／ 記者陳美君／台北報導

中央銀行昨天公布我國七月外匯存底為五七一七點四億美元，月減十五點五九億美元。央行外匯局局長蔡烱民坦言，外匯存底變動主因有三，央行為維持匯市秩序、進場拋匯阻貶是七月外匯存底減少關鍵主因，其次是投資運用收益入帳、挹注外匯存底，第三為主要貨幣對美元升貶互見、讓外匯存底小增。

央行統計，加計盈餘匯出，外資七月大舉淨匯出一二○億美元，主要是七月上市櫃公司發放較多股利、合計約四十、五十億美元，以及外資在台股獲利了結，單月賣超台股逾三千五百億元後陸續匯出盈餘。

目前各國公布的最新資料顯示，我國外匯存底僅次於中國大陸、日本、瑞士與印度，排名全球第五。其中大陸六月底外匯存底餘額為三兆二二二四億美元，月減九十六億美元；日本六月外匯存底一兆八六五億美元，較前一個月持平。

央行指出，印度七月底外匯存底為五八六九億美元、單月大增一四○億美元，超車台灣成為全球第四。

台股獲利 央行

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