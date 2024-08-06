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熱錢沒走…台幣強升1.78角 成交量衝25億美元

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
台股5日崩跌逾1,800點，新台幣匯率卻逆勢強升1.78角，收在32.639元，逾半個月新高。（路透）
台股5日崩跌逾1,800點，新台幣匯率卻逆勢強升1.78角，收在32.639元，逾半個月新高。（路透）

台股昨（5）日崩跌逾1,800點，新台幣匯率卻逆勢強升1.78角，收在32.639元，逾半個月新高。對於國內股匯出現「各奔東西」的奇特情況，匯銀主管說，美元疲弱激勵日圓等亞幣強升、中央銀行嚴加看管，再加上熱錢匯出力道沒想像中猛烈，是台股崩盤、匯率逆勢升的關鍵主因。

匯銀主管表示，昨天外資、央行、進出口商、投信與壽險業全都進場交易，且外資為雙向操作、不只匯出，也有匯入，央行則是在盤中關鍵價位調節，市場交投熱翻天，昨天一日爆出25.135億美元的成交巨量。展望後市，匯銀主管認為，股市能否止穩仍是關鍵指標，估計短期內，新台幣匯率將維持32.5元至32.8元的區間偏弱整理。

昨日主要貨幣對美元升貶幅
昨日主要貨幣對美元升貶幅

央行外匯局局長蔡烱民昨天表示，股匯背道而馳主要受國際盤牽動，美國公布非農就業數據較弱，有些投資銀行和市場人士認為，美國降息幅度會比原本預期的大一些，促使包括日圓在內的主要亞幣昨天全都強勢升值。

蔡烱民說，以台股跌點來看，外資賣超近700多億元並不多，顯然還有其他因素導致股市挫跌。不僅股市反映國際盤、匯市也反映國際盤，主要貨幣昨天對美元都大幅升值，又以日圓升幅最大，新台幣匯率自然也會跟進升值。

台幣匯率 台股 日圓

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