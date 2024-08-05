前金管會主委李瑞倉 接任台中銀董事

台中銀（2812）今日公告，前董事長王貴鋒控制的家族投資公司改派法人董事，由金管會前主委李瑞倉接替廖學縣擔任台中銀董事一職。由於王貴鋒今年才涉挪用公款案請辭，改派李瑞倉擔任董事也相當受到市場矚目。

廖學縣為前台中銀副總經理，原以旭天投資代表人身份擔任台中銀董事。旭天投資是由王貴鋒妻子江佳純擔任董事長，王貴鋒任監察人。

李瑞倉曾任財政部次長、高雄銀行董事長，2011年被陳菊延攬，出任高雄市財政局長，後轉任高雄市秘書長，屬「高雄幫」的一員。2016年10月到隔年9月間任職金管會主委。

台中商業銀行前董事長王貴鋒涉花逾新台幣10億元公款搭豪車、租飛機，2月25日被羈押禁見之後請辭，當時台中銀董事長職務便由廖學縣代理。3月18日，台中銀正式通過由曾任副董事長的施建安，回鍋接任新董事長。旭天投資在本屆台中銀董事會占四席法人董事，施建安亦為其中一席代表人。