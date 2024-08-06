外匯存底 7月下滑兩位數

中央銀行昨（5）日公布我國7月外匯存底為5,717.4億美元，月減15.59億美元，央行外匯局局長蔡烱民坦言，外匯存底變動主因有三，央行為維持匯市秩序、進場拋匯阻貶是7月外匯存底減少的關鍵主因，其次則是投資運用收益入帳、挹注外匯存底，第三為主要貨幣對美元升貶互見、讓外匯存底小幅增加。

央行統計，加計盈餘匯出，外資7月大舉淨匯出120億美元，主要是7月上市櫃公司發放較多股利、合計約40、50億美元，以及外資在台股獲利了結，單月賣超台股逾3,500億元後陸續匯出盈餘。

根據目前各國公布的最新資料顯示，我國外匯存底僅次於中國大陸、日本、瑞士與印度，排名全球第五。

其中，中國大陸6月底外匯存底餘額為3兆2,224億美元，月減96億美元；日本6月外匯存底為1兆865億美元，較前一個月持平。

央行指出，瑞士外匯存底為7,916億美元，月減38億美元；印度7月26日外匯存底為5,869億美元、單月大增140億美元，超車台灣、擠上全球第四。

蔡烱民表示，7月美元指數貶值1.67%，主要貨幣漲跌互見，其中新台幣匯率7月貶值1.31%，歐元升值1.21%、英鎊升幅為1.67%。不過，加幣與澳幣黯然下挫，加幣下跌0.9%、澳幣貶值1.96%。