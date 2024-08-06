一銀 攜北醫澎湖義診

第一銀行及第一銀行文教基金會長期扶持偏鄉醫療，致力落實ESG，今年第八度與台北醫學大學楓杏社會醫療暨醫學知識推廣服務隊合作，於3日舉辦「一銀攜手北醫 澎湖義診傳愛」活動，由第一銀行副總經理蔡淑慧率領一銀志工加入服務行列，前往澎湖縣湖西鄉龍門村進行義診和家訪，透過專業醫療診治與衛教宣導，為離島居民健康把關。

有感於澎湖地區醫療資源不足，自2016年起，第一銀行文教基金會已八度攜手北醫楓杏醫療隊舉辦義診活動，蔡淑慧特地從台北前往，勉勵所有醫護人員、北醫服務員與一銀志工，也親自體驗家訪及義診項目，除肯定專業團隊為在地居民提供醫療服務，並走進當地居民家中，關懷長者生活起居，將愛心付諸實際行動，傳遞第一銀行「就在你左右」溫暖精神。

今年北醫楓杏醫療隊澎湖巡迴義診服務20村，共25場次，現場提供血糖、尿液、抽血、超音波、心電圖、骨密儀等健康篩檢，更有眼科、牙科醫生及物理治療師供居民問診，醫護人員也積極進行衛教宣導。

而為改善花蓮地區醫療資源不均，第一銀行及一銀文教基金會亦連續八年攜手門諾醫院辦理巡迴肝篩義診，今年於花蓮縣卓溪鄉、萬榮鄉執行肝病篩檢20場、肝病病友會四場，給予檢查及定期追蹤，同時透過身心科診療、戒酒班等，以酒精減量及肝炎治療並行，根治疾病。

此外，自2021年起，為積極改善無醫鄉問題，已於宜蘭縣建置澳花醫療復健中心、新北市建置中繼病房、花蓮縣提升瑞穗醫療站牙科設備、台中市汰換谷關牙醫巡迴醫療站設備，以及捐助嘉義縣兩間衛生所與台南市三所偏鄉小學牙科診療椅，今年攜手健保署捐助嘉義縣阿里山鄉兩間衛生室與三所學校共五台牙科診療椅及相關設備。

第一銀行及一銀文教基金會秉持「在地經營 在地關懷」理念，積極改善無醫鄉問題，未來將持續投入資源，發揮金融影響力，喚起更多人對偏鄉醫療的重視。