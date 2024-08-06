台壽、中信產 奪八大獎

中信金控（2891）子公司台灣人壽商品創新、數位服務、人才培育等屢獲肯定，勇奪2024保險信望愛獎「最佳保險專業」、「最佳商品創意」、「最佳通路策略」、「最佳社會責任」、「最佳通訊處」及「最佳專業顧問」共三大獎與三優選；旗下子公司中國信託產物保險公司（簡稱「中信產險」）亦摘下「最佳通訊處」大獎及「最佳社會責任」優選，共抱回八大獎。

2024保險信望愛獎昨（5）日舉辦頒獎典禮，台灣人壽代理總經理謝壯堃與多位主管出席領獎，吉祥物台灣阿龍更擔任啦啦隊隊長，大家一起應援讚聲，高喊加油口號，超萌造勢、風靡全場，展現台灣人壽的戰力與活力，鼓舞所有台壽人勇敢挑戰成就無極限。謝壯堃代理總經理感謝評審團肯定，這份榮耀將是台灣人壽持續前進、卓越客戶體驗的動力。

台灣人壽視人才發展為永續資本，透過多元數位學習管道，量身打造跨世代梯隊，並助攻保險顧問提升專業賦能，展現優質競爭力，拿下「最佳保險專業」大獎。秉持以客戶為中心的全方位保險服務理念，台灣人壽不斷創新數位金融科技，運用自動化工具、智能AI輔助，虛實整合多元通路滿足各年齡層保障需求，勇奪「最佳通路策略」大獎。

台灣人壽亦持續創新商品，推出業界首創「長照險+13項特定傷病+預防醫學」終身健康險，不僅擴大保障範圍，導入外溢機制和身故退還保費設計，契合保戶需求並促進全民健康，榮獲「最佳商品創意」優選。在企業社會責任面向，台灣人壽打造多元公益活動成為推廣全齡金融教育、防詐宣導、落實公平待客的教育平台，更連續12年舉辦「祖孫三代健走」，以家庭團聚日號召全齡健康自主管理，創新公益新價值，贏得「最佳社會責任」優選殊榮。

在個人獎方面，台灣人壽商品精算處廖昭惠協理規劃公司接軌IFRS17及ICS新一代清償能力制度，具備美國、臺灣多張精算專業證照、深耕壽險領域逾23年優異表現，拿下「最佳專業顧問」優選；台灣人壽文冠通訊處以成就別人、造就自己的共好團隊及暖心服務，獲頒「最佳通訊處」大獎；中信產險板橋分公司亦獲「最佳通訊處獎」大獎、「最佳社會責任」優選肯定。