金管會於昨（5）日舉辦「金融反詐高階論壇」暨「防詐先鋒 青春不踩雷」年度識詐宣導活動，行政院院長卓榮泰親自為臨櫃關懷表現優異的行員頒獎。玉山銀行受邀出席並獲得表揚，彰顯玉山在防詐工作上的積極努力及行員對於攔阻詐騙的高度關注，獲得主管機關的充分肯定。

根據警政署統計，玉山銀行在2023年成功攔阻詐騙金額達5.1億元，臨櫃攔阻成功金額更是成長了285.7%，在全體金融機構中名列前茅。玉山在平日即不斷強化員工的攔阻詐騙意識，除透過定期發布防詐案例供員工教育訓練外，亦藉由內部活動獎勵攔阻詐騙有功的員工。

且為進一步強化防詐效果，自2023年起與台灣大學產學合作設計防詐騙問卷，讓前來玉山銀行辦理業務的顧客，在等候期間閱讀防詐問卷，當顧客自行閱讀他人案例時，心理學上能讓人從第三人視角切入而產生「自省」的意識，分行人員進一步關懷交易內容時，就能協助顧客及時識別是否正遭受詐騙。

本次金融反詐高階論壇由玉山銀行總經理林隆政帶隊，受表揚的人員為分行第一線服務顧客的銀行櫃員。

該名員工分享去年7月的一個案例：一位顧客在臨櫃辦理匯款98萬美元，行員注意到顧客年齡約20多歲後，主動詢問匯款用途。顧客表示用途為貨款，但對於貨品的描述卻模糊不清。行員因此懷疑該交易可能涉及詐騙，隨即向主管報告並聯合警方進行勸導，最終成功攔阻詐騙，守住顧客近3,000萬元台幣的資產。

防範詐騙已成為近年來的重要議題。金管會去年已啟動全國368鄉鎮的反詐宣導行動，今年更舉辦「防詐先鋒 青春不踩雷」年度識詐宣導活動，為進一步提升大專校院學生的防詐知識，結合金融機構與當地警察機關，前往全國大專院校進行防制詐騙宣導，預計在今年底前將完成超過150場次。

為守護顧客財產並降低犯罪損害，玉山銀行依循金管會的防詐措施，與警方攜手阻止民眾受騙，並結合產、官、學各界資源，發揮阻斷金流的防護網功能。金管會表示，透過此次會議，將持續推動各銀行間的合作，提升全民防詐意識，共同守護民眾的財產安全。