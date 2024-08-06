國泰世華銀阻詐 績效卓著

國泰世華銀行防堵詐騙不遺餘力，繼2023年成功阻詐逾1,800件居同業之冠後，2024年累計至6月底，全行更已攔阻逾2,000件詐騙案，金額達12.4億元，有效扮演守護大眾財產安全第一道防線。

國泰世華昨（5）日受邀參與台灣金融研訓院舉行的「金融反詐高階論壇」，除分享金融機構防詐的成功經驗，國泰世華銀行林姓經理，更在現場獲行政院院長卓榮泰親自頒發之全台十大「臨櫃關懷提問成效優異基層行員」殊榮。

國泰世華做為擁有逾1,100萬客戶的國內最大民營銀行之一，守護民眾資產責無旁貸。

國泰世華銀行總經理李偉正表示：「國泰世華致力導入各式創新解決方案落實金融安全，包含金流、資安、服務、犯罪樣態監測等面向，均已納入防詐守護網構面。

例如：首辦反詐騙宣導體驗展、成立跨部門反詐騙專責小組、開辦行員識詐阻詐研習班、導入數據科技模組偵測異常人頭帳戶、CUBE App提供卡片安全鎖功能，即時鎖卡防止盜刷等舉措，盼未來持續深化公私協防合作，共同提升全民識詐知能，實踐金融業維護社會秩序的價值與使命。」

此次獲獎的林姓經理，自2023年至今年4月共成功攔阻51件詐騙案，為客戶守下超過1,700萬元。

她分享，自己曾遇過客戶欲匯出裝潢款105萬，但對談過程察覺客戶神色有異，遂詢問客戶裝潢細節，發現扮演設計師之歹徒唆使客戶不要相信行員說詞。

為求慎重，林經理親自致電該設計公司，發現並沒有該名職員，判斷客戶已落入「裝潢款詐騙」圈套，便立即致電請警察來行關懷，才讓客戶恍然大悟，間接協助檢警扣住詐團不法獲利，最終由警民合作力阻詐騙發生。