金融反詐論壇 跨部會出擊

為持續跨部會合作機制共同打擊詐欺犯罪，金管會昨（5）日與內政部、法務部、教育部、臺灣高等檢察署共同合作擔任指導單位，請銀行公會主辦「金融反詐高階論壇」，並請臺灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心協辦「防詐先鋒 青春不踩雷」宣導活動，會中邀請行政院院長卓榮泰頒獎及致詞。

卓榮泰致詞時表示，羽球國手「麟洋配」在昨日的巴黎奧運得到金牌，其傑出表現讓國人同胞同為喝采，當巴黎奧會現場揚起國旗歌，其中「毋自暴自棄，毋故步自封」就是要我們這一代做更多的努力。體育活動最能夠凝聚國人的向心力，政府各部會也會通力合作打擊分裂人心的詐騙集團。

卓榮泰指出，金融機構透過臨櫃關懷客戶提問，攔阻非法金流，2023年攔截件數達1萬1,300件，攔阻金額76億元。感謝所有在第一線把關的金融機構同仁，讓政府在防制詐騙的工作上的更有成效。

在反詐措施的執行過程中，站在第一線的人員，往往冒著被誤會的風險，過往可能常對銀行行員臨櫃時的關懷抱怨囉嗦，但現在會瞭解到因為他們的努力，不斷的提問及提醒，在最後一關攔下民眾可能的財損。立法院剛通過「詐欺犯罪危害防制條例」等打詐新四法，讓未來打擊詐欺的執行有法律依據更具力道。

2023年臨櫃攔阻件數居冠的國泰世華銀行，昨天亦有分行同仁與其它九位銀行同業從業人員共同接受表揚，獲得「臨櫃關懷提問成效優異基層行員」殊榮。

金管會表示，去年已請銀行公會辦理「金融機構全國368鄉鎮走透透反詐宣導」活動，透過金融機構與各地警察分局前往全國368個鄉鎮市區，已向逾2萬名鄉親宣導防制詐騙。今年為進一步提升大專校院學生防詐知能，續請銀行公會辦理151所全國大專校院「防詐先鋒 青春不踩雷」宣導活動，並於昨日進行啟動儀式。透過臺灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心、金融機構與各地警察分局前往全國大專校院進行防制詐騙宣導活動，強化大專校院學生對詐騙手法之認識，減少詐騙。

昨日的高階論壇亦邀請內政部、法務部、臺灣高等檢察署及金融機構，分享透過AI智慧金融合作打擊詐欺、今年通過之打詐新四法及洗錢防制法第15條之2授權對帳戶帳號為執行防詐在功能之限制、加上檢警調機關與公私部門協力合作之機制，及說明金融業辦理防詐工作之運作機制、管理措施及成效等。

透過執法機關與金融機構分享相關法制觀念及實務經驗，讓金融機構從業人員及大專校院代表更加瞭解最新法規及防詐運作方式。

金管會強調，防制詐騙需要跨部門、公私協力共同合作，金管會將持續遵循行政院的政策指導，與相關部會及金融機構共同攜手，將公私協力精神發揮最大能量，期有效遏止不當利用金融，減少民眾財產損失，保障合法經濟活動。

受邀出席分享的國泰世華銀行洗錢防制部協理林純良便於論壇中分享銀行阻詐實務經驗，以及如何與公部門合作聯防，持續優化即時攔阻效能，並針對「人員培力、科技阻詐、反詐意識溝通」三大面向發展阻詐策略藍圖，盼透過前線與後台監測，提升金融防護網韌性。

國泰世華日前亦攜手刑事局共同推動「檢舉、報案、說出來」三行動的重要性。盼經由觀念分享、科技輔助與全台的阻詐網絡等多管齊下，降低大眾受騙的風險，守護民眾的財務健康。