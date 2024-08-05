惠譽：純網銀LINE Bank明年下半年有望率先損益兩平

惠譽信評今日發布台灣純網銀報告。惠譽信評台灣分公司副總經理陳怡如受訪表示，預計連線銀行（6031）（LINE Bank）在存放比、放款基盤擴大以及手續費收入提升之下，明年下半年有機會率先「損益兩平」。至於將來銀行產品線多元，樂天（6030）已拓展聯貸且業務較保守，兩家各有利基，持續觀察與大股東異業結合發展情形。

惠譽指出，台灣三家純網銀 - 樂天國際商業銀行、連線商業銀行及將來商業銀行（6039），於2023年虧損皆有收斂，受益於放款及投資活動的利差收入改善。

陳怡如指出，三家純網銀過去均以個人信貸為主，不過，主管機關現於法規上已明確開放態度；針對純網銀原先的構想是所有業務都在網路上可以完成，現主管機關同意在必要、合理之下可線下輔助，主要在法人開戶，如對保需面對面完成必要手續；而以前主管機關並無明確同意，今年才順利開放，對法金業務有很大幫助。

她說，特別在存款收受方面，由於法人存款比個人大很多，因此存款餘額增加，又對未來法金業務放款有幫助。以現階段收入性質來看，係淨利息收入為主，手續費收入隨著銷售境內外基金、外匯等比重開始增加；在放款基盤愈來愈大，手續費力道增加之下，估計連線到明年下半年有望損益兩平。

陳怡如表示，日本純網銀樂天銀行花了七年時間達到損益兩平，若連線在明年能順利達成，也在合理範圍之內。

惠譽報告預期，隨著近期主管機關開放，純網銀開辦企業放款、外匯以及基金銷售業務的計劃應可在中長期內提升其商業概況。 這些計劃亦將提高其放款在總資產中的佔比及非利息收入，從而擴大其盈利來源。與此同時，純網銀可能會探索其他途徑以獲得更高的收益，例如開發中小企業放款和服務信用狀況較弱的消費者。陳怡如提到，此部分未來需密切關注風險擴張可能導致潛在的信用成本上升。

惠譽預期，台灣的純網銀在達到損益兩平前將繼續依賴股東的常態性資本支持。 台灣受評的純網銀之信用評等主要係基於來自母公司的非常態性支援，並由其策略重要性及與母公司集團的品牌共享所驅動。