保單解約潮未止！壽險保費連五月入不敷出 上半年支出大於收入「這麼多」

保費收入回升速度追不上保險解約風潮，今年上半年，壽險業持續陷入保費「入不敷出」窘境。根據保發中心最新統計，2024年6月壽險業保費收入1,952億元，寫五個月新高；保險給付2,262億元，則是四個月低點，保險給付仍大於保費收入、呈現金淨流出310億元，不過流出規模已降至四個月最低水準。

保發中心數據指出，今年上半年，壽險保費收入累計1兆1,342億元，低於保險給付1兆3,728億元，累計六個月來，現金淨流出規模擴大至2,386億元。不只如此，今年6月，壽險保險給付件數衝上485.98萬件，為今年來最多，顯示民眾保單解約潮方興未艾，壽險公司仍須嚴陣以待。

總計今年上半年，壽險保費收入達1兆1,342億元，較去年同期增加255億元，代表壽險業的業績已見好轉；保險給付方面，今年上半年合計為1兆3,278億元，較去年同期的1兆1,245億元，大增2,034億元，意即壽險業保費收入回溫趕不上保險給付暴增速度，壽險本業的現金續呈大幅淨流出。

今年7月，美國前總統川普一席「台灣搶走美國的晶片生意、應該付保護費」談話衝擊台股，加上美國科技股歷經一波修正，促使外資大舉匯出，7月台股大舉下殺，新台幣匯率單月貶幅擴大，淪為主要亞幣裡唯一對美元貶值的「最弱亞幣」，全月貶值3.86角、貶幅達1.18%。

壽險業高層分析，在新台幣匯率較弱、美元相對強勢時，保戶解約美元保單的誘因提升、解約金就會明顯增加，而總保費收入大致維持與過去相當的規模，以此研判，保險給付大於保費收入現象恐將持續一陣子、暫時難以扭轉。

為避免市場憂慮壽險業現金短缺、出現流動性危機，壽險業高層數度強調，壽險公司有龐大投資收益作為靠山，不會有現金短缺問題，且上半年股市屢創新高，壽險公司紛紛處分股票、實現資本利得，手頭上的資金十分充裕、流動性問題無虞。

壽險高層坦言，壽險業保費收入低於保險給付的情況恐將持續延燒，因應國際制度接軌、壽險公司推動商品轉型，理財商品沒有過去那麼多、自然不會有太大的現金流入。不過，隨著聯準會9月降息呼聲高漲，以及壽險公司陸續調高宣告利率提升保戶投資誘因，應有助緩解壽險本業「入不敷出」情況。