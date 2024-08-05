國泰世華銀：上半年阻詐逾2000件 金額達12.4億元

國泰世華銀今天指出，繼2023年阻詐1802件居金融同業之冠後，今年上半年已攔阻逾2000件詐騙案，金額達新台幣12.4億元。呼應行政院「打詐行動綱領1.5版」目標，國泰世華銀表示，發展作業及培力、科技阻詐、反詐意識溝通等3大阻詐策略。

國泰世華銀今天發布新聞稿指出，受邀參加台灣金融研訓院所舉行的「金融反詐高階論壇」，並分享金融機構防詐經驗。

國泰世華銀總經理李偉正表示，國泰世華銀導入各式創新解決方案落實金融安全，包含金流、資安、服務、犯罪樣態監測等面向，並納入防詐守護網構面。

他舉例，國泰世華銀首辦反詐騙宣導體驗展、成立跨部門反詐騙專責小組、開辦行員識詐阻詐研習班、導入數據科技模組偵測異常人頭帳戶、CUBE App提供卡片安全鎖功能，即時鎖卡防止盜刷等，盼持續深化公私協防合作，提升全民識詐知能。

國泰世華銀洗錢防制部協理林純良分享，為促進警銀防詐經驗交流，對應行政院「打詐行動綱領1.5版」目標，就識詐、堵詐、阻詐及懲詐4面向，發展作業及培力、科技阻詐、反詐意識溝通3大阻詐策略藍圖，強化前線與後端聯防效能。

國泰世華銀表示，詐術手法日新月異，若能提高民眾識詐意識，將有助從根源遏止詐騙發生；今年6月發布的「反詐行為調查報告」就攜手刑事局共同推動「檢舉、報案、說出來」3行動，盼經由觀念分享、科技輔助與全台的阻詐網絡等多管齊下，降低大眾受騙的風險。